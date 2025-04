Acord vinculant

Allfunds adquireix la filial de distribució de fons d’Andbank al Brasil i segella una aliança estratègica a llarg termini

La transacció inclou una plataforma operativa, un equip local i reforça la presència d’ambdues entitats en el mercat brasiler de fons d’inversió

Allfunds i Andbank han signat un acord vinculant per a l’adquisició d’Andbank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, la filial d’intermediació de valors d’Andbank al Brasil. L’operació suposa l’entrada directa d’Allfunds en el mercat brasiler ‘onshore’ amb una plataforma de distribució de fons plenament operativa i amb un equip local format per una vintena de professionals.

L’acord inclou també una col·laboració estratègica a llarg termini segons la qual Andbank continuarà utilitzant Allfunds com a soci principal i preferent per a la distribució de fons d’inversió als seus clients. Segons ha informat el grup bancari en un comunicat, aquest moviment s’inscriu en la voluntat de reforçar la seva presència internacional i optimitzar l’oferta d’inversió al Brasil.

A data de març de 2025, Andbank gestiona un patrimoni global de 52.400 milions d’euros, dels quals 769 milions corresponen a l’activitat de distribució de fons d’inversió al Brasil. Aquest volum es veurà directament reforçat gràcies a l’aliança amb Allfunds, que aportarà la seva plataforma tecnològica i expertesa com a operador global.

Andbank, per la seva part, mantindrà les seves operacions de banca privada al Brasil a través de la seva infraestructura bancària pròpia. Amb aquesta operació, totes dues entitats destaquen el valor estratègic de la col·laboració: “La transacció posiciona Allfunds com a pionera en el negoci brasiler de plataformes de distribució de fons per a clients institucionals i obre oportunitats significatives de creixement”, assenyalen.

La formalització definitiva de l’operació està prevista abans de finalitzar el segon trimestre del 2025, amb el tancament fixat per al 2026, pendent de l’aprovació de les autoritats reguladores i el compliment de les condicions habituals. Segons Allfunds, la transacció tindrà un impacte immaterial en el seu balanç.