Arrenca el ral·li Dakar 2025 sense Llovera i amb un recorregut molt més dur

El ral·li més dur del món, el Dakar, encetarà la 47a edició el pròxim 3 de gener, on s’espera emoció, sorpreses i, sobretot, bastant patiment per als corredors i corredores que s’animen a participar. En total, seran uns 353 pilots (136 motos, 67 cotxes, 54 challengers T3, 51 SSV T4 i 45 camions) els que hi prendran art, 95 en el Dakar Clàssic (76 cotxes clàssics i 19 camions clàssics). L’absència més destacada en l’àmbit tricolor és la d’Albert Llovera qui, a causa de la manca de resposta del seu patrocinador principal i la proximitat de dates de la cursa amb la nova proposta, l’han fet declinar l’oferta. Això sí, hi haurà presència dels residents Adrien Van Beveren (dorsal 42, moto Monster Energy Honda HRC) i Sam Sunderland, com a copilot de l’australià Toby Price (dorsal 231, cotxe Overdrive Racing).

Després d’una merescuda 17a posició en el Ral·li Dakar 2024, Llovera no podrà ser en la línia de sortida del 2025 per incomprensions amb el patrocinador. De fet, enguany, s’han introduït canvis en la cúpula de Ford Trucks Espanya que han deixat en espera la resposta del patrocinador principal. L’equip Fesh Fesh va fer públic, el passat 29 d’agost, un comunicat on s’esmentava que no comptaven amb Llovera per pilotar els seus camions. Al mes de novembre, però, el pilot va optar per renunciar a la cita, tot i rebre una proposta de l’equip. La raó principal és per la manca de temps d’adaptació al nou vehicle.

Així doncs, encara que el tricolor no ha fet cap menció pública, en cap cas suposa una retirada definitiva del ral·li de cara a les pròximes edicions.

Un recorregut més dur

Segons es va presentar a inicis del mes de desembre, el recorregut de la 47a edició promet ser un dels més difícils de la història. Tot començarà el divendres 3 amb un pròleg de 79 quilòmetres a Bisha, on es decidirà l’ordre de sortida per a la primera etapa. Sense sortir de la ciutat, el cap de setmana transcorrerà a la ciutat saudita amb una etapa de 500 quilòmetres amb tots els ingredients presents en la cita, excepte sorra, durant dissabte i acabarà dilluns 6 amb el tradicional cronòmetre de 48 hores (més de 1.050 quilòmetres). El primer desplaçament de la cita es farà dimarts 7, coincidint amb l’etapa tres, on els corredors deixaran Bisha per endinsar-se a Al-Henakiyah (ruta de 848 quilòmetres). Seguidament, encetaran la marató (4a i 5a etapa) on aniran d’Al-Henakiyah al canyó d’Alula fins a Hail, regió on descansaran el divendres 10 de gener.

La segona setmana començarà amb l’etapa sis de Hail a Al-Duwadimi, amb 829 quilòmetres, on els pilots viuran una primera part rocosa i una segona plena de dunes i sorra. La 7a etapa es preveu que sigui íntegra a Al-Duwadimi amb una ruta específica per a cada vehicle (moto i cotxe). També hi haurà dues rutes en l’etapa vuit, on es viatjarà cap a Riyadh per continuar cap a Haradh (etapa nou), el que es considera el ‘short break’ abans de l’aventura a l’Empty Quarter de l’etapa 10 fins a Shubaytah. Així doncs, les dues darreres etapes seran al mític desert d’Aràbia Saudita, on el ‘mass start’ i final de carrera es produiran el divendres 17 de gener, informa l’ANA.