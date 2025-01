La xarxa d’escoles impulsada per Educació busca integrar el concepte de l’emprenedoria a la joventut

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha presentat aquest dimarts la nova xarxa d’escoles emprenedores i innovadores, amb l’objectiu d’integrar-la dins dels sistemes educatius del país. Tot i que la iniciativa ja funciona al sistema educatiu andorrà, el ministre Ladislau Baró ha destacat que ara es vol expandir i consolidar la participació de tots els components escolars. “La xarxa es va implementar durant el curs passat a Andorra, però ara volem donar-li més recorregut i involucrar-hi els diferents actors de les escoles”, ha explicat.

El ministre ha subratllat que la proposta aborda l’emprenedoria com un concepte ampli, que abasta àmbits socials, econòmics i de formació ciutadana. Així mateix, busca fomentar la materialització d’idees de manera pràctica i impulsar la familiarització dels estudiants amb la iniciativa privada i l’autonomia personal. Baró ha remarcat la importància que els joves desenvolupin competències per implicar-se en projectes diversos, preparant-se així per als reptes del futur.

La gerent d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Vanessa Arroyo, ha explicat que l’entitat vol apropar el coneixement científic i els projectes de recerca al sector educatiu. “El nostre objectiu és fer un pas més enllà i traslladar el que fem des de la recerca cap al sistema educatiu”, ha afirmat. En aquest sentit, Arroyo ha insistit que l’emprenedoria i la innovació són essencials per familiaritzar els joves amb habilitats com el pensament crític i la recerca de fonts d’informació fiables, tot contribuint a desenvolupar les seves pròpies idees.

Arroyo també ha destacat la necessitat de disposar d’un equip gestor per al desenvolupament de la xarxa, una responsabilitat que recaurà en part sobre l’AR+I. “La innovació és una entitat viva que cal alimentar constantment. Si una activitat funciona, l’hem de potenciar; i, si no, cal aprendre dels errors per no repetir-los”, ha afegit.

Baró ha destacat que aquesta xarxa suposa una evolució en els sistemes pedagògics, amb una multiplicitat de components que afavoreixen la formació integral dels estudiants. El ministre ha recalcat que aquesta iniciativa està dissenyada per ser flexible i plural, fet que permet adaptar-se als desafiaments complexos que afronta el país. “La xarxa no és una estructura estàtica ubicada en un sol lloc, sinó un projecte pensat per fluir i integrar-se de manera dinàmica”, ha explicat.

Relació amb el projecte Tàndem

D’altra banda, Baró ha admès que aquesta xarxa pot evocar el projecte Tàndem, el qual se centra en la formació professional, però ha subratllat que es tracta de conceptes diferents. “La xarxa d’escoles emprenedores i innovadores és un subconjunt amb garanties de bon funcionament, que complementa altres iniciatives com el Tàndem”, ha puntualitzat. Aquest darrer projecte, que enguany ha arribat a la seva novena edició, ha incorporat diverses novetats en l’àmbit de la formació professional.