Baró inaugura al Consell d’Europa l’any de l’educació ciutadana digital amb el Pla Integral com a medalla

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha inaugurat aquest dijous a Estrasburg l’Any europeu de l’educació per a la ciutadania digital del Consell d’Europa. Durant el seu discurs, Baró ha destacat les mesures impulsades per potenciar l’aprenentatge i l’ús responsable de les tecnologies digitals, centrades en el Pla Integral per a un bon ús de les tecnologies en l’educació, presentat a finals del 2024. Aquest pla inclou dotze accions estratègiques orientades a reforçar l’educació digital a les aules i en totes les etapes de la vida.

“Hem realitzat diagnòstics exhaustius sobre l’ús de les tecnologies a l’aula”, ha declarat Baró, subratllant que el Govern està treballant per incorporar competències digitals i pensament computacional als programes escolars. “A més, estem dissenyant un protocol de certificació de les tecnologies abans de la seva introducció a l’aula. Aquesta aproximació busca garantir el veritable valor pedagògic de les eines digitals i minimitzar els riscos per als infants”, ha afegit.

El ministre també ha posat èmfasi en la importància d’una educació digital que abasti totes les etapes vitals, més enllà dels alumnes en edat escolar. “L’educació no es limita només a l’aula”, ha afirmat Baró. En aquest sentit, l’Executiu treballa per ampliar l’oferta formativa destinada a adults i famílies, amb l’objectiu de maximitzar els beneficis de la digitalització i prevenir els seus riscos. “Estem compromesos amb l’educació al llarg de la vida, perquè tothom pugui participar plenament en l’era digital”, ha insistit.

Baró ha subratllat que l’any europeu de l’educació per a la ciutadania digital representa una “oportunitat única” per coordinar estratègies amb altres estats membres del Consell d’Europa. A més, el ministre ha recordat que “seguirem vetllant perquè la digitalització sigui un mitjà per millorar la vida de les persones i garantir els seus drets en el nou entorn digital”, ha conclòs.