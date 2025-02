Un diàleg insuficient per garantir els drets reproductius

Les recents declaracions sobre les trobades amb la Santa Seu per a la despenalització de l’avortament deixen clara una realitat: les dones continuen sense poder exercir plenament els seus drets reproductius dins del seu propi país. La prohibició total de l’avortament obliga les dones a desplaçar-se a països veïns, com Espanya o França, per accedir a aquest servei mèdic essencial. És preocupant que, malgrat les pressions internacionals i les demandes internes per a la despenalització, les autoritats andorranes continuïn prioritzant la preservació de les institucions tradicionals per sobre dels drets de les dones. Aquest immobilisme polític perpetua una situació injusta i insostenible que afecta directament la salut i el benestar de les ciutadanes andorranes. És imperatiu que el Govern adopti mesures concretes i urgents per garantir que les dones puguin exercir els seus drets reproductius dins del territori nacional, sense haver de recórrer a solucions externes que només agreugen la seva situació de vulnerabilitat. Només així es podrà avançar cap a una societat en què els drets de totes les persones siguin respectats i protegits.