Renegociar l’Acord no hauria de ser cap tabú

Les declaracions recents del cap de Govern, Xavier Espot, rebutjant de ple la proposta de Concòrdia per renegociar l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, han encès encara més el debat polític. Espot acusa la formació de “desconeixement” i d’“enganyar la ciutadania”, tot desestimant els quatre punts clau que Concòrdia planteja revisar: el règim laboral, la construcció, la immigració i el flux de capitals. En lloc de debatre el fons de les qüestions, Espot opta per desacreditar el partit, qüestionant-ne fins i tot la capacitat de governar.

Tanmateix, les preocupacions exposades per Concòrdia no són menors ni gratuïtes. El seu impacte potencial sobre el mercat laboral, l’habitatge i el model econòmic del país mereix una anàlisi rigorosa. Reduir aquestes alertes a simples maniobres polítiques suposa perdre l’oportunitat de construir un consens sòlid al voltant d’un projecte tan decisiu per al futur del país. La crida a la unitat institucional que fa Espot només té sentit si ve acompanyada d’un veritable esperit de diàleg.

És hora de superar el soroll partidista i d’observar les diverses opinions amb una mirada panoràmica. La ciutadania andorrana votarà aquest acord en referèndum, i per fer-ho amb criteri cal que rebi informació clara, diversa i fonamentada. Silenciar les veus crítiques no enforteix el país; el debilita.