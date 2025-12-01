Menys estigma, però encara massa tabús per enderrocar

Les xifres del 2024 confirmen una tendència a la baixa en els nous diagnòstics de VIH a Andorra. És una bona notícia, però no suficient per abaixar la guàrdia. La prevenció continua sent el pilar essencial: la majoria dels contagis deriven encara de relacions sexuals sense protecció, un indicador que ens recorda que la salut pública també es juga en la quotidianitat i en la pedagogia constant. Els avenços mèdics permeten que una persona amb tractament visqui amb normalitat i no transmeti el virus, però l’estigma, tot i el seu retrocés, no ha desaparegut. Com recorda Diversand, el vincle històric entre VIH i col·lectiu LGTBI es va desfer molt més lentament que la ignorància que el va originar, i la invisibilització actual no deixa de ser una forma subtil de discriminació. El repte, doncs, no és només reduir incidències, sinó construir una societat on ningú hagi de triar entre la salut i el silenci, i on fer-se un test no impliqui pors socials.