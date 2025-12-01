Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Menys estigma, però encara massa tabús per enderrocar

Les xifres del 2024 confirmen una tendència a la baixa en els nous diagnòstics de VIH a Andorra. És una bona notícia, però no suficient per abaixar la guàrdia. La prevenció continua sent el pilar essencial: la majoria dels contagis deriven encara de relacions sexuals sense protecció, un indicador que ens recorda que la salut pública també es juga en la quotidianitat i en la pedagogia constant. Els avenços mèdics permeten que una persona amb tractament visqui amb normalitat i no transmeti el virus, però l’estigma, tot i el seu retrocés, no ha desaparegut. Com recorda Diversand, el vincle històric entre VIH i col·lectiu LGTBI es va desfer molt més lentament que la ignorància que el va originar, i la invisibilització actual no deixa de ser una forma subtil de discriminació. El repte, doncs, no és només reduir incidències, sinó construir una societat on ningú hagi de triar entre la salut i el silenci, i on fer-se un test no impliqui pors socials.

Altres Editorials
Inici d’una temporada festiva
Un nou refugi social que confirma la vulnerabilitat existent al país
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
Llum verda al primer Pla d’Acció Nacional per a la llengua amb l’objectiu de reforçar l’ús del català a la població
  • Societat, Successos
La Policia confirma que investiguen la mort d’un infant de 15 mesos a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell
  • Successos
Desarticulada una banda organitzada que forçava trasters a la vall central amb un perjudici d’uns 90.000 euros
Articles d'opinió
Marian Sanchiz
1 de desembre: el record que ens fa avançar
Omar el Bachiri
Amor, dependència i por
Hope Palestina
De què serveix el Nadal si no hi ha humanitat?
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu