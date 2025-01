La joia de recuperar el Centre Cultural Lauredià

Aquest divendres, Sant Julià de Lòria celebra un moment que omple de goig i orgull els cors de lauredians i lauredianes: la reobertura parcial del renovat Centre Lauredià, un espai emblemàtic que torna a ser punt de trobada per a la cultura, l’art i l’aprenentatge. La transformació d’aquest edifici, després de l’incendi devastador del 9 de novembre de 2022, simbolitza no només la reconstrucció d’una infraestructura, sinó la resiliència i determinació d’una parròquia per mantenir viu el seu patrimoni cultural.

El camí no ha estat fàcil ni exempt de crítiques, especialment pel cost de 9 milions d’euros que ha suposat la remodelació. Així i tot, la inversió no es pot mesurar només en termes econòmics, sinó en l’esperança que genera recuperar aquest centre per al teatre, els seminaris, la biblioteca i altres activitats que enriqueixen la vida cultural i social del poble.

El Centre Lauredià no és només un edifici; és un símbol d’identitat i un espai clau per engrescar la comunitat. Amb el vestíbul, la biblioteca i la cafeteria novament en funcionament, la parròquia recupera un lloc que inspira i convida a somiar.