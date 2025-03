Els creadors de contingut tornen a generar debat sobre la crisi de l’habitatge

La nova onada d’informació sobre els creadors de contingut que residixen a Andorra ha posat novament sobre la taula una qüestió clau per al futur econòmic del país: els avantatges fiscals. El Principat ofereix un sistema impositiu atractiu per als creadors digitals, amb un 10% d’impostos sobre els seus ingressos en lloc del 50% que pagarien a Espanya.

Tot i la creixent presència d’inversió estrangera a través de creadors de contingut, el Govern ha insistit que la principal problemàtica no és l’atracció de capitals, sinó l’accés a l’habitatge. La crisi de l’habitatge a Andorra es deu a una escassetat d’oferta, i no pas a la presència d’inversors. Però aquesta postura no aconsegueix amagar l’impacte que el poder adquisitiu d’aquests nous residents té sobre el mercat immobiliari local.

Aquesta dinàmica genera una pressió afegida per a la ciutadania local, que veu com els preus dels lloguers s’incrementen sense que les autoritats posin mesures efectives. El debat sobre la convivència de l’atracció d’inversió estrangera amb la necessitat de garantir l’accés a un habitatge digne és més viu que mai. La qüestió ja no és si Andorra ha de seguir acollint creadors de contingut, sinó com pot gestionar aquest flux per evitar que l’especulació immobiliària faci insostenible la vida dels residents locals.