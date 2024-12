Una Puríssima descafeïnada, la valoració que efectua la Unió Hotelera

L’ocupació hotelera que van registrar els hotels associats a la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) durant el pont de la Puríssima ha estat un 16% inferior a la que es va donar l’any passat. Així, segons recullen les dades facilitades per la patronal hotelera, la mitjana s’ha situat en el 73,96%. Unes xifres que des de la UHA entenen com que “aquest pont de la Puríssima no ha estat satisfactori amb relació a l’any anterior”.

Entrant en detalls, assenyalen que el fet que els dominis esquiables estiguessin tancats per la manca de neu ha estat el “principal factor” que ha tingut un impacte negatiu en aquesta ocupació registrada. A banda d’això, traslladen que “tampoc ha ajudat” el fet que l’accés amb França romangués tancat des de dissabte a les 15.00 hores arran de les males condicions climatològiques.

Des de la UHA també fan saber que aquest era, a més, un pont més curt que el de l’any passat, atès que era de tan sols de tres dies quan el 2023 van ser cinc els dies festius. Altrament, si s’observen les xifres registrades al llarg de la primera setmana de desembre, tenint en compte també les que es van donar pel pont, tenim que es va tancar amb una ocupació mitjana del 51,41%. Finalment, responsables de l’associació hotelera posen en relleu que “un cop les estacions han obert portes i es compta amb una bona qualitat de neu, esperem poder anar recuperant uns millors registres en les setmanes propvinents”.