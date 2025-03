Nomenament oficial

Sergi Iglesia és nomenat nou director del departament de prestacions de la CASS

L’expert en gestió sanitària i transformació digital assumeix el càrrec en substitució d’Ignasi Arbusà, que es jubila després de vuit anys al capdavant

Sergi Iglesia ha estat nomenat nou director de Prestacions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), en substitució d’Ignasi Arbusà, que es jubila després d’haver ocupat el càrrec des del 2016. Per garantir una transició fluida, Arbusà es mantindrà vinculat a la institució fins al juliol. “Necessitava nous reptes professionals i la CASS m’ha permès sumar-me a un projecte de gestió sanitària amb fites i objectius d’alta exigència”, ha declarat Iglesia després del seu nomenament.

Amb més de 30 anys d’experiència en la gestió de processos assistencials i sanitaris, Iglesia arriba a la CASS després d’exercir com a director gerent de la Fundació Salut Empordà des del desembre del 2022. Prèviament, entre el 2019 i el 2022, va ser adjunt a la gerència i secretari tècnic de la mateixa entitat, on va liderar la implantació del Pla de Transformació Digital. Aquest projecte va culminar amb l’obtenció del segell EFQM d’excel·lència i un exercici econòmic equilibrat el 2024, superant els reptes del període postpandèmia.

Des del 2022, Iglesia és patró de la Fundació Altem, entitat dedicada a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals, i vicepresident de la Societat Catalana de Salut Digital, adscrita a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. A més, durant vuit anys va liderar el procés d’innovació de MC Mutual, una empresa col·laboradora amb la Seguretat Social espanyola.

En l’àmbit acadèmic, exerceix com a docent en gestió sanitària i transformació digital a diverses institucions, com l’EAE Business School i Unió Consorci Formació, i ha treballat com a consultor especialitzat en gestió del canvi i transformació digital durant més de deu anys. Pel que fa a la seva formació, és diplomat en Infermeria, llicenciat en Psicopedagogia i doctor en Ciències Experimentals i Tecnologia. A més, compta amb especialitzacions en gestió de centres i institucions sanitàries, Telemedicina i Documentació i Informàtica Sanitària, entre d’altres.