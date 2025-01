Pujada de l’11,6% en els ingressos generals de la Duana en el tancament del 2024

Els ingressos de la Duana durant el 2024 s’han situat un 11,6% per sobre dels registres durant tot el 2023. Concretament, l’any s’ha tancat amb uns ingressos totals de 237.987.362,02 euros enfront dels 213.255.987,9 euros acumulats durant el mateix període anterior. No obstant això, pel que fa a les dades del desembre, segons es desprèn del balanç mensual fet públic aquest matí per la Duana, els ingressos han estat de 14.359.183,58 euros, un 20,1% menys que els 17.982.019,88 euros registrats el desembre del 2023.

Val a dir que el principal responsable d’aquest increment anual ha estat els ingressos per taxes d’importacions de tabac. De forma que l’acumulat en aquest aspecte del 2024 s’ha enfilat fins als 110.470.665,84 euros, una xifra que representa un increment del 31,8% respecte dels 83.847.416,53 acumulats a tancament de l’any anterior. Respecte al mes de desembre, s’han ingressat poc més de 3,2 milions d’euros, un 56% menys que el mateix mes de l’any anterior, continuant així la dinàmica negativa d’aquest passat mes.

Pel que fa a la importació de begudes, cal destacar que l’any s’ha tancat amb uns ingressos de 8.771.869,71 euros, un 7,3% menys que durant tot el 2023. Tot i això, les dades del desembre mostren com els ingressos obtinguts (807.170,63 euros) se situen un 13,7% per sobre dels que hi va haver el desembre del 2023 (709.651,89). En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, durant aquest passat curs s’han recaptat un total de 55.449.999,79 euros, un 1% menys que l’any anterior. Durant el desembre, en canvi, la xifra s’ha incrementat un 2,6% arribant fins als 4.756.883,33 euros.

Finalment, els ingressos obtinguts per la importació d’altres mercaderies han sumat durant tot el 2024 63.294.826,68 euros, un 1% menys que l’acumulat del 2023, que va arribats aquests fins als 63.934.625,03 euros. Durant el passat mes de desembre, els ingressos per les importacions d’altres mercaderies s’han enfilat fins als 5.557.118,89 euros, la qual cosa representa un increment del 5,1% en comparació amb el mateix mes d’ara fa un any.