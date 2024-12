Un 12% més per al pressupost encampadà de l’any 2025

El Consell del Comú d’Encamp ha aprovat en la tarda d’avui el pressupost per al pròxim any 2025 amb un import total de 41,98 milions d’euros, pràcticament un 12% més respecte al pressupost que es va fixar l’any anterior. A més, contempla una previsió d’inversió de 13,5 milions d’euros per afrontar els principals reptes d’aquesta anualitat. En aquest sentit, la cònsol major ha recordat que aquest nou pressupost persegueix les tres principals línies estratègiques de l’actual mandat: “la millora de l’espai públic, nous equipaments i serveis destinats a incrementar el benestar de les persones i la consolidació d’Encamp i el Pas de la Casa com a destinacions de turisme esportiu i familiar”.

A banda d’això, Mas ha concretat que “aquest 2025 tindrem el projecte de remodelació de l’avinguda de Joan Martí, començaran altrament les obres de l’avinguda d’Encamp i tindrem el projecte per iniciar el nou espai jove, social i de lleure, totes dues inversions al Pas de la Casa, així com la plaça de l’Església, entre moltes altres”, fa saber. La cònsol ha fet un incís especial en dos projectes que s’han obert aquest 2024 i que també suposen una inversió important per aquest 2025, com són la construcció del nou casal de la gent gran i la remodelació del nucli tradicional de les Bons, com a inversions plurianuals.

A la sessió de Comú també s’ha constatat que el projecte que es deriva de la nova concessió del domini esquiable, l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa, és una remodelació que s’iniciarà un cop finalitzada la temporada d’hivern i es dividirà, com a mínim, en dues fases que anirà a càrrec de la concessionària. Durant l’any 2024 s’han engegat també diverses inversions de millora de la xarxa d’aigua potable, que continuaran aquest 2025 amb la portada d’aigua al cap del Port, la millora de la ‘telegestió’ dels dipòsits d’aigua i la refecció de la captació d’aigua de Montuell i la impermeabilització de dos dipòsits que abasteixen la població d’Encamp.

En l’àmbit de les infraestructures de mobilitat, durant el present any s’han remodelat tres ponts: el de La Mola, el viaducte d’Hort de Godí i el pont de la Molina. Aquesta línia de treballs de manteniment i inversió continuarà aquest 2025 amb la remodelació del pont del carrer Príncep Benlloch. Pel que fa al Pla de manteniment d’edificis, infraestructures i via pública es preveu una dotació de 805.000 euros, dels quals una part important, d’aproximadament 400.000 euros, serviran per a l’última fase del Pla de remodelació i millora de voravies, iniciat el 2020.

Per completar així la llista de les principals inversions, la cònsol d’Encamp s’ha referit a la compra d’una nova màquina escombradora que se sumarà als equipaments actuals per incrementar la qualitat de la neteja viària. Mas ha explicat que hi ha diverses iniciatives per incrementar la qualitat de la neteja viària en alguns punts, com per exemple, els punts de recollida de residus i especialment, amb la recollida d’andròmines. Així, es preveu la construcció de quatre nous punts de recollida amb casetes tancades i sistemes de videovigilància i a Valira Nova, Tirader, Ajustants i Prat de Genil, amb una inversió de 400.000 euros que inclourà contenidors intel·ligents. Pel que fa a la treta de neu, es preveu també la compra d’una turbina que permetrà agilitzar el servei, com també el nou trampolí per la descàrrega de la neu al Pas de la Casa.

A Valira Nova, el projecte a banda de la construcció del nou punt de recollida inclourà també la remodelació de la parada de bus i l’enjardinament de la zona. La mandatària ha explicat que s’ha previst de nou una partida per contribuir a “millorar situació de l’accés a l’habitatge” per aquest 2025 de 50.000 euros, ampliable, per donar així resposta al programa d’ajudes socials per a l’habitatge que ha de veure la llum el pròxim mes de gener”. També ha recordat que durant aquest 2024 “s’hi ha treballat es treballa l’anàlisi de dades a Govern”, i s’ha posat a disposició els pisos del Pas de la Casa, que un cop finalitzada la temporada es tornaran a posar disposició. A més, continua la bonificació del 90% sobre les quotes tributàries per fomentar la construcció de pisos de lloguer.

Per completar les principals accions de millora d’equipaments i serveis i també el posicionament com a destinació de turisme esportiu i familiar, “es preveu la remodelació del gimnàs del Pas de la Casa, el trasllat de la biblioteca comunal i altres millores al centre esportiu del Pas de la Casa”, que segueixen la línia de continuïtat iniciada amb el canvi de paviment de la sala poliesportiva estrenada aquest 2024, així com el canvi dels podis de competició, entre altres. A territori encampadà, es preveu la remodelació de la planta baixa del Complex Esportiu, entre altres aspectes.

Mas ha fet valdre les accions previstes en l’àmbit cultural i esportiu per desenvolupar una àmplia programació cultural adreçada a tots els públics, destacant els espectacles infantils i el nou Festival de Titelles. Ha recordat així que estan previstos els esdeveniments esportius com l’Spartan Race, la Travessa d’Encamp i la del Pas de la Casa que complementen l’oferta turística durant els mesos de primavera i estiu, com també el desenvolupament del projecte de posicionament digital en l’àmbit del turisme. Finalment, s’ha esmentat els ajuts en prestacions socials, programes per a la gent gran i de suport a les entitats esportives, culturals i socials de la parròquia per a l’any 2025 que ascendeixen a més de 800.000 euros.