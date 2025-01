Marsol es trasllada fins a Tolosa per atraure i exposar les oportunitats d’inversió al país

Andorra Business ha organitzat aquest dimarts a Tolosa una jornada de treball amb empresaris i periodistes, amb l’objectiu de presentar les oportunitats que el Principat ofereix en diversos sectors prioritaris i trobar així noves oportunitats per als empresaris andorrans. La delegació ha estat encapçalada per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i per la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo.

L’esdeveniment ha tingut lloc a una sala plena d’empresaris de Tolosa, representant diferents sectors econòmics i empresarials de la regió. Durant la presentació, s’han exposat les oportunitats d’inversió i negoci que ofereix el país, destacant especialment els projectes amb valor afegit i innovadors, i les sinergies entre les dues regions.

En aquest sentit, Marsol ha assenyalat l’interès creixent que genera Andorra com a destí d’inversió, remarcant que “cada vegada hi ha més interès entre els empresaris francesos. Treballem per identificar i desenvolupar projectes que aportin un valor afegit a Andorra i complementin el nostre teixit empresarial, alhora que enfortim les excel·lents relacions entre les nostres regions” ha expressat la ministra.

Un dels moments més destacats de la jornada ha estat la signatura d’un nou conveni de col·laboració entre Andorra Business i el Toulouse Olympique XIII (Table Ovale), que ha anat a càrrec de Marsol, en qualitat de presidenta de l’entitat andorrana, i d’Olivier Dubois, president del club francès. Aquesta associació reuneix més de 600 socis d’àmbits professionals diversos, incloent-hi una gran majoria d’empresaris de la Haute Garonne i la regió de Midi-Pyrénées.

A través del conveni, Andorra Business ha aconseguit establir així més de 25 nous contactes amb empreses d’aquesta xarxa, considerada una de les més grans del departament. Quant al balanç de la jornada, Hidalgo ha destacat que “aquestes iniciatives s’emmarquen en l’estratègia d’Andorra Business per potenciar la internacionalització de les empreses del nostre país i per enfortir les relacions amb França, un soci clau en l’àmbit econòmic i laboral”.

L’activitat ha culminat amb un dinar de ‘networking’ que ha reunit empresaris de diversos sectors per fomentar les relacions i identificar noves oportunitats de col·laboració entre Andorra i França. La jornada ha reflectit el compromís del Principat per potenciar el seu posicionament com un destí estratègic per a inversors i empreses internacionals.