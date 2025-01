L’IPC avançat es determina al desembre en el 2,6%

La variació interanual estimada de l’IPC per al mes de desembre del 2024 s’ha fixat en el 2,6%, segons ha desprès el càlcul de l’indicador avançat fet públic aquest dijous pel Departament d’Estadística. Cal mencionar que aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria tres dècimes respecte de l’IPC avaluat durant el passat mes de novembre (2,3%).

Val a dir que aquest comportament de la inflació seria a causa, principalment, de l’evolució dels preus del grup de transports i del grup d’habitatge, així com d’aigua, gas, electricitat i altres combustibles. Per contra, el grup d’aliments i begudes no alcohòliques hauria contribuït a moderar la inflació. Pel que fa als països de l’entorn, l’IPC avançat d’Espanya al desembre s’ha situat en el 2,8%, una mica per sobre del Principat. En cas de confirmar-se aquest, augmentaria quatre dècimes respecte de la variació registrada el mes anterior.