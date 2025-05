Estadística

L’IGI recaptat el 2024 supera al del 2023 amb 12 milions d’euros més, depassant els 175 milions

Convé remarcar a més que durant el passat any, l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària es va establir amb gairebé 13,60 milions d'euros

L’IGI recaptat l’any passat va ser de 175,45 milions d’euros, un import superior al del 2023, quan es va situar en 163,9 milions. Així, segons les dades fetes públiques aquest divendres per Estadística, amb relació a la totalitat de l’any 2024, la base repercutida de l’IGI va ser de 7.962,25 milions d’euros, el 5,5% més respecte del 2023, i la quota repercutida, de 319,66 milions d’euros, el 5% més respecte del total de l’any anterior.

Així mateix, convé destacar que el quart trimestre de l’any es va tancar amb un IGI recaptat, incloent-hi tant l’interior com importacions i transmissions patrimonials, de 51,96 milions. Quant a l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR), el quart trimestre del 2024, va generar una base de tributació de 29,95 milions d’euros, el 3,8% menys respecte al mateix període de l’any anterior. Altrament, la quota de liquidació ha estat d’1,85 milions d’euros.

En relació amb la totalitat de l’any 2024, la base de tributació de l’IRNR ha estat de 125 milions d’euros, prop d’un 2% menys respecte a l’any anterior. La quota de liquidació total ha estat de 7,69 milions d’euros l’any 2024, una xifra inferior a la de l’any anterior, quan van ser 8 milions. Per la seva part, l’impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 4,42 milions d’euros el quart trimestre del 2024, un 61% més. En relació amb la liquidació de plusvàlues, aquestes han estat de 10,21 milions d’euros, amb una variació interanual del 158,8% més.

D’altre costat, l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) ha vist incrementat les declaracions gairebé un 1% passant de 25.534 a 25.770. A més, la base de tributació general de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023 ha augmentat en un 0,6% passant de 1.215,37 milions d’euros a 1.222,28 milions. Amb relació a la base de liquidació general de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023 s’ha incrementat en un 0,4% passant de 641,61 milions d’euros a 643,93 milions.

De l’impost sobre societats (IS), altrament, es van presentar 9.464 declaracions, un 0,5% més que les presentades per l’any 2022. En relació amb la base de tributació, en els casos on aquesta ha sigut positiva, l’any 2023, va ser de 1.392,58 milions d’euros, el 25,3% respecte a l’any anterior i en els casos on va ser negativa va ser de -251,71 milions d’euros. Finalment, per primera vegada es disposa de les dades relatives a l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària amb una sèrie que comença al segon trimestre del 2024. Així, al quart trimestre, aquest impost ha recaptat 4,53 milions d’euros, i el total de l’any 2024, ha estat de 13,58 milions d’euros.