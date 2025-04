Cas BPA

L’Executiu rebutja la proposta d’amnistia i reitera que el cas BPA ha de seguir als tribunals

La proposta legislativa d’amnistia dels advocats de la família Cierco no va obtenir cap suport en la votació interna del grup demòcrata

El Govern també s’ha pronunciat sobre la petició feta pels advocats de la família Cierco per tal que els consellers generals presentin una llei d’amnistia que posi punt final a les causes judicials i responsabilitats derivades del cas BPA. Després que durant la reunió setmanal del grup parlamentari demòcrata d’aquest dimarts es procedís a fer una votació secreta en què no hi va haver cap vot a favor per tirar endavant un text d’aquestes característiques i, per tant, no impulsar aquesta iniciativa legislativa, l’executiu s’alinea amb la posició del grup parlamentari i reitera que aquesta és una qüestió que s’ha de dirimir a la justícia.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha declarat aquest dimecres que “el comunicat d’ahir del grup parlamentari només ve a continuar el camí normal que es transcorria i, per tant, continuar posicionant-se en què no ha de ser en el si del Consell General on es dirimeixi aquesta situació”, ja que “a qui li compet és al poder judicial”. En aquest sentit, Casal ha reiterat que la posició del Govern “no ha variat” i tampoc “hi ha res” que hagi provocat un replantejament de la seva postura. “Ja vaig dir que -el cas BPA- s’havia de dirimir pels canals judicials establerts i que trobar una solució política a aquest afer era una situació molt difícil per trobar-li un encaix”, per la qual cosa, ha afegit, “el Govern es manté en la mateixa posició de fa uns mesos” i en la línia del grup parlamentari.