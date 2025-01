Les sol·licituds de nacionalitat andorrana cauen un 23,9% respecte al 2014

Un total de 986 persones residents al país han sol·licitat la nacionalitat andorrana durant l’any 2024, fet que representa una disminució del 23,9% respecte a les dades de fa deu anys. Tot i això, s’ha registrat un increment del 5,3% en comparació amb l’any anterior, segons ha destacat el Departament d’Estadística.

De les sol·licituds presentades, 540 han estat atorgades amb plenitud de drets, mentre que 445 han estat resoltes amb el reconeixement provisional del dret d’adquisició de la nacionalitat. Aquestes últimes estan pendents que les persones interessades acreditin, en el termini legal establert, la pèrdua de la seva o les seves nacionalitats d’origen.

Pel que fa a les sol·licituds atorgades amb plenitud de drets, 328 han estat concedides per origen, mentre que les 212 restants han implicat la renúncia a una nacionalitat prèvia. D’acord amb la normativa europea sobre estadístiques de migració i protecció internacional, aquestes dades només inclouen processos que comporten un canvi de nacionalitat i que afecten persones residents. Durant l’any 2024, de les 212 adquisicions de nacionalitat, el 76,4% s’han obtingut per residència, el 17,9% per matrimoni i el 5,7% per altres motius.

D’entre les adquisicions de nacionalitat per residència, el 53,7% han correspost a homes, mentre que el 46,3% han estat dones. Segons el país de naixement, un 62,3% de les persones són nascudes a Espanya, un 6,6% a Portugal, un 5,7% a França i un 3,8% al Marroc. El 21,7% restant inclou persones nascudes en altres països.

Quant a la nacionalitat anterior, el 66,5% de les persones han renunciat a la nacionalitat espanyola, el 8,5% a la portuguesa, el 6,1% a la francesa i el 4,2% a la marroquina. El 14,6% restant han renunciat a altres nacionalitats. Pel que fa a les adquisicions de nacionalitat per matrimoni, l’any 2024 han estat més freqüents entre homes, un 52,6% que entre dones que han representat un 47,4%.