Validació dels comptes del 2024

La CASS registra una caiguda del 4,5% en el nombre de pensionistes, que es redueixen fins als 2.530 beneficiaris

La disminució afecta principalment les pensions d’invalidesa, mentre que les de jubilació continuen a l’alça i superen les 17.600

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va celebrar aquest dimarts una nova sessió ordinària, en què es van validar els estats financers corresponents a l’exercici 2024. Pel que fa als principals indicadors, el nombre d’assalariats va augmentar un 3,2% en comparació amb el desembre de 2023, arribant a un total de 50.457 persones. També es va registrar un increment del 4,9% en els treballadors per compte propi, amb 8.771 afiliats al tancament de l’any. Els assegurats indirectes van créixer un 1,6%, sumant 18.407 persones.

D’altra banda, el nombre de pensionistes a càrrec de la Branca General es va reduir un 4,5% respecte a l’any anterior, amb un total de 2.530 beneficiaris al desembre. D’aquests, 2.218 són pensionistes d’invalidesa, 311 d’orfenesa i una pensió correspon a reversió d’ascendents. En canvi, la Branca Jubilació va experimentar un increment del 4,7% en el nombre de pensionistes, arribant a 17.627 persones. Dins d’aquest grup, 15.875 corresponen a pensions de jubilació, 27 a capitals de jubilació i 3.616 a pensions de viduïtat, 80 de les quals són temporals. La taxa de dependència al desembre de 2024 se situa en 3,22 assegurats actius per cada pensionista de la Branca Jubilació, un descens de l’1,3% respecte a l’any anterior.

En relació amb els resultats econòmics, els ingressos per cotitzacions de la Branca General van créixer un 9% respecte a 2023, assolint els 167,9 milions d’euros procedents d’assalariats i autònoms, als quals se sumen 18,7 milions d’euros corresponents a cotitzacions vinculades a prestacions econòmiques. Les despeses de prestacions d’aquesta branca van augmentar un 11,9%, amb un total de 142,5 milions d’euros destinats a prestacions sanitàries (un increment de l’11,4%) i 77,1 milions d’euros a prestacions econòmiques com baixes, pensions d’invalidesa i orfenesa (amb un augment del 12,8%).

Pel que fa a la Branca Jubilació, els ingressos per cotitzacions es van incrementar un 8,6% i van assolir els 192,1 milions d’euros, als quals s’hi afegeixen 5,4 milions en concepte de prestacions econòmiques i 7 milions més aportats pel Govern per finançar pensions no contributives. Les despeses d’aquesta branca van créixer un 12,3% respecte al 2023, amb 165,4 milions d’euros destinats a pensions contributives (un 12,9% més) i 7 milions a pensions no contributives, amb un lleuger augment del 0,4%.