L’Agència de Ciberseguretat alerta d’un increment de l’intent de segrest de comptes a les xarxes socials

El nombre d’intents de segrest de comptes de xarxes socials s’ha incrementat durant el 2024. Segons es desprèn de la memòria anual de l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD), durant l’any passat s’ha pogut observar com el segrest de comptes ha seguit “un mateix patró inicial aprofitant diferents publicacions de credencials al dark web”. Aquestes dades, doncs, han estat recopilades mitjançant diferents vectors d’atac, com per exemple malware, phishing, pèrdua de dades, etc.

A la vegada, l’ANC-AD indica que també s’han detectat “múltiples intents d’estafa” a través de contactes directes i aplicacions de missatgeria instantània amb diferents formats com ara ofertes promocionals de comerços (físics i en línia), compres de criptomonedes, entrega de paqueteria i donacions i herències.

Davant d’aquests successos, durant el 2024 l’ANC-AD ha participat en diverses jornades de sensibilització i formació per a diferents entitats. En aquest sentit, recorden que “les xarxes socials afecten de diferents formes la ciutadania, i aquest impacte es multiplica quan es parla de les famílies”. Per això, i a través de diferents píndoles de conscienciació, l’entitat ha volgut donar a conèixer quina és la manera de fer-ne un ús segur i saludable.

Així, i a banda dels joves, asseguren que durant l’any passat també s’ha posat especial atenció al col·lectiu de la gent gran i de les persones amb discapacitat a través de la publicació de continguts específics mitjançant aquestes píndoles de conscienciació.

Pel que fa a la resta de dades de la memòria, i tal com va posar en relleu el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, el passat 5 de març, l’ANC-AD ha gestionat durant el 2024 un total de 1.537 incidents, dels quals 47 han estat greus. A més, hi ha hagut 11.583 credencials filtrades. També hi ha hagut 9 col·laboracions amb incidents internacionals i 6 incidents que s’han gestionat internament. El nombre de dispositius infectats al llarg dels dotze mesos ha estat de més de 5.000.