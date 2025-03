Inclusivitat i igualtat de gènere

La Cambra de Comerç inaugura l’Espai Dona i Empresa per donar veu i recursos al talent femení

Rossell raona que la funció de la nova plataforma és complementària al de les associacions de dones i que en aquesta es cobrirà només l'àmbit professional

La dona emprenedora és una realitat no només al Principat sinó arreu del món, de fet cada dia són més les joves directives que s’embarquen en la creació de nous i emocionants projectes que contribueixen activament en el creixement del teixit empresarial gràcies a les seves idees i lideratge. Aquesta és precisament la premissa que ha mogut i animat a la Cambra de Comerç per donar finalment el tret de sortida a un espai de diàleg i de formació que permetrà fomentar la igualtat d’oportunitats, així com oferir eines de suport i contribuir a la visibilitat del talent femení en tots els sectors econòmics.

“Era un projecte necessari i imprescindible que teníem al cap des de fa un temps. El talent no té gènere, però malauradament les oportunitats sí. És per això que avui obrim i inaugurem amb molta alegria i satisfacció l’Espai Dona i Empresa des de la Cambra de Comerç per crear així una xarxa de suport real per a totes les dones empresàries i emprenedores del nostre país i per convertir-se en una plataforma de referència”, ha exclamat amb entusiasme el president de la cambra, Josep Maria Mas, en una roda de premsa de presentació on també l’ha acompanyat la directora de la infraestructura, Sol Rossell, i qui presidirà la nova comissió d’aquest espai, Neus Cornella, de Gaudit Consultors. Per la seva part, la vocal serà Marta Pujal de Construccions Pujal.

La roda de premsa oferta aquest matí pel president i la directora de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas i Sol Rossell, juntament amb la presidenta de la comissió creada, Neus Cornella.

Un acte per recordar la força i empoderament que ha de rebre la dona en la vida empresarial i en la que Rossell ha deslligat que servirà per donar veu al lideratge femení. “Volem revertir aquest context liderat per homes i obrir així un centre de formació per a dones amb informació rellevant i per créixer cohesionada i alineadament amb altres iniciatives relacionades d’Andorra i de fora del nostre territori. No pretenem dur a terme la feina que ja efectuen altres entitats del sector, sinó servir en un rol complementari per a totes elles i enfocada en el nostre àmbit que és el del món professional”, ha fet saber.

Val a dir que els dos objectius clars que persegueix aquest espai i la seva comissió són, d’una banda, el de potenciar el paper femení en l’entorn empresarial i el de brindar una informació acurada i important sobre com gestionar i encetar els seus projectes. Per tot això, l’Espai Dona i Empresa s’introdueix com un organisme de gestió i de motor de canvi amb unes àrees de treball delimitades on la seva comissió (detallada a la imatge) s’encarregarà, entre d’altres, d’organitzar jornades i tallers dedicats per a dones directives. Alguns d’ells, ha informat Rossell, seran d’igualtat de gènere (aquest de quatre hores), un altre de gestió de conflictes des del vessant citat i en un altre de lideratge femení.

L’organigrama de la Comissió de l’Espai Dona i Empresa presidida per Neus Cornella de Gaudit Consultors.

Finalment, la mateixa Cornella ha celebrat que avui és un dia molt especial per a totes les dones que formen part del teixit empresarial per fer-lo així “més fort i integratiu” i ha donat el seu punt de vista sobre l’espai que a partir d’ara dirigirà. “L’encaix de la dona en el sector professional no ha de ser de lluita, sinó de reconeixement. Volem acollir aquí un lideratge que tingui la capacitat d’escoltar totes les propostes i que doni valor al sector. Les dones que formin part d’aquest projecte, que poden ser de múltiples sectors, se’ls hi posarà a l’abast diferents recursos i formacions i tot en un espai de networking segur que promourà una economia més inclusiva i equitativa“, ha conclòs.