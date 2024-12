Els ajuts socials creixen tot i l’estancament de sol·licituds

El nombre de sol·licituds per ajuts econòmics ocasionals durant els tres primers trimestres de 2024 ha estat de 1.066, un 4,5% menys que en el mateix període de 2023. Segons les dades del Departament d’Estadística, el 98,7% de les sol·licituds (1.052) han estat resoltes favorablement, tot i que això representa un 4,2% menys que l’any anterior.

S’han concedit ajuts per un import total de 2.923.188 euros, un augment del 13,2% respecte al 2023. Aquest increment econòmic s’ha reflectit en un augment del 6,2% en el nombre total d’ajuts concedits, amb un total de 2.242 prestacions. Entre aquestes, el 45,6% han estat atorgades sota l’article 27, destinat a cobrir necessitats bàsiques.

En termes de gènere, les dones han rebut el 68,8% dels ajuts, mentre que els homes n’han percebut el 31,2%. Les prestacions han beneficiat un total de 976 llars, amb 1.578 persones afectades. L’import anual mitjà per llar ha estat de 2.995,07 euros, un increment del 13,9% respecte a l’any anterior.

Els ajuts s’han concentrat majoritàriament en llars unipersonals (623 llars, el 61,6%) i llars monoparentals (235 llars, el 25,7%). Pel que fa a la nacionalitat dels beneficiaris, el 33,3% dels ajuts han estat atorgats a llars andorranes, seguides de llars amb nacionalitat espanyola, que han rebut el 30,2% dels ajuts.

Prop del 27% de les sol·licituds per a l’ajut d’habitatge flexibilitzat han estat denegades

Durant els tres primers trimestres de 2024 s’han presentat 421 sol·licituds per a l’ajut d’habitatge flexibilitzat, fet que representa un descens del 13,6% respecte al mateix període de 2023, quan es van rebre 487 peticions. Segons dades publicades pel Departament d’Estadística, el 63,4% de les sol·licituds han estat resoltes favorablement, mentre que el 26,8% han estat desestimades i el 9,7% han estat arxivades.

L’import total atorgat per aquest ajut durant els tres primers trimestres de 2024 ha estat de 503.683,27 euros. Això es tradueix en un import mitjà de 1.886,45 euros per convocatòria i persona beneficiària, un 1,1% menys que el valor mitjà del tercer trimestre de 2023. A més, segons el Departament d’Estadística, es constata que, amb la població estimada a 30 de setembre de 2024, hi ha 3,1 beneficiaris per cada 1.000 habitants, xifra que és un 18,1% inferior a la registrada fa un any.

Quant a la distribució per gènere, les dones han obtingut el 66,3% de les prestacions favorables, mentre que els homes n’han rebut el 33,7%. Entre les sol·licituds aprovades, el 25,1% s’han destinat a persones grans, el 20,6% a famílies monoparentals, el 7,9% a joves i el 6% a persones amb discapacitat.

Pel que fa a la distribució territorial, Andorra la Vella lidera amb el 38,2% dels ajuts, mentre que Ordino es troba a la cua amb un 2,6%.