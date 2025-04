Abonaments per servei

Els abonats a telefonia fixa i mòbil incrementen durant el mes de març fins als 53.592 i 128.609

Aquestes dades suposen un increment del 2,8% respecte al mes de març de l'any anterior en telefonia fixa i del 4,1% en telefonia mòbil

Els abonaments per servei durant el mes de març se situen en 53.592 abonats als serveis de telefonia fixa, 128.609 abonats als serveis de telefonia mòbil i 43.205 abonats a internet de banda ampla. Segons publica el Departament d’Estadística, aquestes dades suposen un increment del 2,8% respecte al mes de març de l’any anterior en telefonia fixa i del 4,1% en telefonia mòbil. Quant als abonats a internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, del 2,5%, respecte al mateix mes de l’any anterior.

Entre els mesos de gener i març d’aquest any, i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, tant la telefonia fixa com mòbil, així com l’internet de banda ampla, presenten variacions percentuals positives del 2,7%, del 4% i del 2,5% respectivament. Igualment, les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 52.870 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, un augment del 2,7%. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 124.776 abonats (3,2%) i en internet de banda ampla arriben als 42.446 abonats (2,6%).

D’altra banda, el tràfic telefònic en minuts sense internet durant el mes de març se situa en 12,22 milions, el que representa una variació percentual negativa del 2,2% respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 8,32 milions de minuts (68% del total i equivalent a un 0,2% més respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 3,90 milions de minuts (32% del total i un 7% menys respecte a l’any anterior).

Durant els primers tres mesos de l’any, hi ha hagut una variació percentual negativa del 4% en el tràfic telefònic en minuts sense internet a causa que el tràfic nacional ha presentat una baixada del 2% i que la del tràfic internacional ha estat del 8%. Així mateix, destaca que el tràfic per internet en GB durant el mes de març ha arribat fins als 15,14 milions de GB, fet que representa una variació percentual positiva del 7,8% respecte al mateix mes de l’any anterior. En termes generals, s’observa una clara disminució de l’ús del tràfic telefònic de veu tant nacional com internacional, que es tradueix en un augment constant de l’ús d’Internet i, de manera molt destacada, del tràfic mòbil.