El tercer trimestre tanca amb 144 sol·licituds per prestacions per fills a càrrec

El nombre de sol·licituds per prestacions per fills a càrrec presentades durant el tercer trimestre del 2024 ha estat de 144, cosa que representa un increment del 0,7% respecte al mateix període de l’any anterior, quan es van registrar 143 peticions, segons ha indicat el Departament d’Estadística. D’aquestes, un 67,4% han estat resoltes de manera favorable, mentre que el 20,1% han estat desestimades. Així mateix, un 9,7% de les tramitacions s’han arxivat, un 1,4% es troben pendents per manca de documentació i un altre 1,4% continuen en procés de resolució.

Pel que fa al gènere, les dones han representat el 81,4% de les prestacions aprovades. En relació amb l’edat, el 99% dels beneficiaris tenen entre 25 i 60 anys, i la majoria són de nacionalitat andorrana (38,1%), seguides per persones de nacionalitat portuguesa, que representen el 24,7%. A més, un 56,7% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi viuen. Respecte a l’estat civil dels receptors, un 36,1% són casats.

D’altra banda, les famílies que han rebut més ajuts són les monoparentals, que representen un 63,9% del total. Quant al perfil dels beneficiaris, la gran majoria han estat adults (94,8%). Pel que fa al nombre de fills a càrrec, predominen les famílies amb un fill, que representen el 42,3% del total d’ajuts, seguides de les famílies amb dos fills a càrrec, que constitueixen el 38,1%. La parròquia d’Andorra la Vella és la que ha registrat el percentatge més alt d’ajuts atorgats, amb un 43,3%.

Durant el tercer trimestre del 2024 s’han denegat 29 sol·licituds d’ajut. El principal motiu de denegació ha estat “Superar el LECS familiar”, amb un 89,7% dels casos.