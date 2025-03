Es mantenen també els mateixos requisits

El Govern manté la quota general de 900 autoritzacions i aprova un nou règim per a societats d’inversió estrangera

La nova normativa limita l’accés automàtic a la residència i obliga a reservar quota prèviament a Immigració un cop entri en vigor la Llei Òmnibus

El Govern ha aprovat aquest dilluns una nova quota general de 900 autoritzacions per a treballadors, distribuïda entre diversos sectors econòmics, i que manté els mateixos requisits que fa sis mesos: un mínim de quatre anys d’experiència laboral o quatre temporades. Paral·lelament, el Consell Econòmic i Social ha debatut la creació d’un nou sistema de quotes diferenciades per a treballadors per compte propi, amb un total de 325 autoritzacions previstes. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha confirmat que “s’ha establert la quota general, que s’aprova dues vegades a l’any, amb els mateixos criteris i condicions” i ha precisat que “no hi ha cap canvi respecte de la quota anterior”.

Pel que fa als treballadors per compte propi, el Govern ha establert dues línies d’autoritzacions. D’una banda, s’han aprovat 125 permisos de residència destinats a societats que es troben actualment en tràmit. Aquesta mesura respon a l’entrada en vigor imminent de la Llei Òmnibus, la qual modifica el règim d’accés a la residència per a inversors estrangers.

Segons Marsol, la nova normativa “preveu que les societats d’inversió estrangeres no donin dret automàtic a la residència, com fins ara”. Tot i això, la llei incorpora una clàusula de salvaguarda per protegir els expedients ja iniciats abans de la seva entrada en vigor: “Les societats que ja estaven en tràmit han de tenir el mateix règim que tenien anteriorment”, ha explicat.

A més, el Govern ha aprovat una segona quota de 200 autoritzacions addicionals que s’activaran un cop la nova llei entri en vigor. Aquestes es regiran per un procediment diferenciat i més restrictiu. Tal com ha detallat Marsol, el procés començarà amb una reserva prèvia de quota a Immigració, sempre que n’hi hagi de disponibles. Un cop feta aquesta reserva, el sol·licitant haurà de demanar l’autorització d’inversió estrangera, constituir la societat, passar pel notari i, finalment, tramitar el permís de residència.

La ministra ha subratllat la importància del termini legal: “L’acotament en el temps és clar: la demanda s’ha d’haver presentat abans de l’entrada en vigor de la llei, encara que sigui el dia abans”, i ha remarcat que es tracta d’una “qüestió de seguretat jurídica”. Marsol ha avançat que la nova normativa entrarà en vigor en un termini aproximat de tres setmanes, un cop rebi la signatura dels coprínceps. A partir d’aquell moment, el sistema d’autoritzacions canviarà i s’haurà de seguir estrictament el nou procediment per accedir a la residència vinculada a la inversió estrangera.