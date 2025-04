Col·laboració institucional per a la modernització

El Govern i els comuns impulsen la transformació digital amb un nou conveni d’interoperabilitat

El principi de 'only once' i la seguretat jurídica centren les bases d'una administració digital més eficient i centrada en el ciutadà

El Govern i els set comuns han signat un conveni de col·laboració destinat a millorar l’eficiència en l’intercanvi de dades i en la gestió dels tràmits administratius, un acord que representa un avenç clau en el camí cap a la modernització i digitalització de les administracions públiques del país.

L’anunci s’ha fet en el marc de la jornada ‘La interoperativitat com a catalitzador de la transformació digital del sector públic’, celebrada aquest dijous i organitzada per l’Executiu i Andorra Digital, amb la col·laboració de les empreses tecnològiques VASS i Salesforce. L’esdeveniment, que ha reunit prop d’un centenar de professionals del sector digital, tant públic com privat, ha estat obert pel secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, anunciant la signatura del conveni i subratllant la importància d’aquesta iniciativa per agilitzar els processos administratius i fomentar una administració més eficient i connectada.

Durant la trobada, el director d’Andorra Digital, David Vicente, i el gestor de demanda del Bus d’Interoperativitat, Enric Miralles, han presentat el funcionament del sistema d’intercanvi de dades i documents –conegut tècnicament com a bus d’interoperabilitat–. Aquesta infraestructura permet una comunicació més fluida, segura i confiable entre les diferents entitats públiques i privades, reforçant així la transparència i l’accessibilitat dels serveis.

Un dels eixos centrals de la jornada ha estat el principi de ‘only once’, el qual estableix que ciutadans i empreses només hauran de facilitar les seves dades una sola vegada, evitant-ne la repetició i simplificant la relació amb l’administració. A més, s’ha destacat l’existència d’un marc legal que regula aquest sistema, garantint la seguretat i la privacitat de la informació, assegurant la traçabilitat de les dades i consolidant la validesa legal dels intercanvis digitals.

L’enfocament de posar l’administrat al centre del sistema s’ha remarcat com un dels objectius fonamentals del projecte. La interoperabilitat busca facilitar l’accés als serveis públics, millorar-ne l’experiència d’ús i fomentar una col·laboració més estreta entre el sector públic i el privat per impulsar noves solucions tecnològiques a escala nacional. També s’han presentat casos pràctics per part d’Andorra Telecom, la CASS i el Comú de la Massana, els quals van compartir les seves experiències amb l’ús del bus d’interoperabilitat i els beneficis que aquest comporta tant per a les institucions com per a la ciutadania. Finalment, s’ha posat en relleu la importància d’un marc legal sòlid i d’una infraestructura tecnològica robusta i adaptable.