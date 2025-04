Creixement del turisme termal

Caldea registra prop de 13 milions d’euros durant el període hivernal amb 233.000 visitants

L’increment del 15% en la facturació s’explica per l’augment de visitants, la pujada del tiquet mitjà i el bon rendiment del club esportiu per a residents

Caldea ha posat punt final a la temporada d’hivern 2024-2025 amb una facturació propera als 13 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 15% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Segons ha informat el centre termolúdic, aquest creixement es deu principalment a l’augment del nombre de visitants, a la pujada del tiquet mitjà d’entrada, a la major venda de serveis complementaris i a l’expansió del club esportiu per a residents del país.

Des de l’1 de desembre i fins al 21 d’abril, Caldea ha rebut prop de 233.000 clients, 22.000 més que l’hivern passat, i la despesa mitjana per visitant també ha augmentat en totes les línies de negoci complementàries a l’spa com ara la dels tractaments, que ha vist incrementades les vendes en prop d’un 16%, i la restauració, que creix un 7%. Per la seva banda, el club esportiu per a residents del país també continua amb una molt bona tendència de creixement i ha contribuït al 14% de la facturació total de l’hivern.

Caldea no atura la seva activitat durant aquesta primavera i, tot i que des d’ara i fins al final del mes de juny tanca un dels seus ‘spas’ per reformar la llacuna exterior, mantindrà obert l’’spa adults only’. Aquí, cada divendres i dissabte al vespre, els visitants podran gaudir de les Champagne Sessions i d’un programa de tallers ‘wellness’.