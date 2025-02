Andorra preveu ingressar sis milions d’euros el 2025 gràcies a l’encunyació de monedes

El Ministeri de Finances estima obtenir uns ingressos de sis milions d’euros durant el 2025 gràcies a l’encunyació de monedes d’euro. Aquesta previsió ha estat destacada pel titular de la cartera, Ramon Lladós, en el marc de l’esmorzar-col·loqui organitzat dijous per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). Segons el pressupost general del Govern per al 2025, la inversió prevista per a l’encunyació de monedes ascendeix a 1.329.508,97 euros, la qual cosa suposa un marge de benefici significatiu.

Des de l’entrada en vigor de l’acord monetari entre Andorra i la Unió Europea, signat el 30 de juny del 2011 i en vigor des de l’1 d’abril del 2012, el Principat ha tingut el dret d’encunyar monedes d’euro amb dissenys propis. La primera emissió es va realitzar el 2014, amb un valor total aproximat de 2,5 milions d’euros.

Un acord monetari que no es limita exclusivament a l’encunyació de monedes, sinó que també estableix diverses obligacions per a Andorra. Entre aquestes s’inclouen l’aplicació de normatives europees sobre protecció de l’euro contra el frau i la falsificació, regulacions sobre bitllets i monedes en euros, mesures de prevenció del blanqueig de capitals i certes normes bancàries i financeres.

Així mateix, Andorra es va comprometre a signar el protocol d’acord multilateral de l’Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO), relatiu a la consulta, cooperació i intercanvi d’informació en el mercat de valors, fet que es va formalitzar el 17 de setembre del 2013.

L’adaptació normativa derivada de l’acord monetari es manté en constant evolució. L’article 8 del text preveu que la Comissió Europea modifiqui l’annex de l’acord almenys un cop l’any per incorporar els nous actes jurídics i normatives de la Unió Europea. En aquest context, el 17 de desembre del 2014 es va aprovar el reglament que desenvolupa la Llei 17/2013 sobre la introducció de l’euro, el qual va entrar en vigor el 28 de gener del 2015 amb l’objectiu de reforçar la regulació sobre bitllets i monedes d’euro, així com la prevenció del frau i la falsificació.