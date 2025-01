Andorra impulsa l’ús de la intel·ligència artificial amb la mirada posada en un desenvolupament ètic i responsable

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha inaugurat aquest dilluns la jornada ‘IA en acció: transformació i futur empresarial’, destinada a mostrar de manera pràctica com la intel·ligència artificial (IA) pot contribuir a millorar la competitivitat empresarial, optimitzar processos i fomentar una cultura d’innovació. L’esdeveniment, que ha reunit experts, empreses i professionals, també ha servit per reflexionar sobre els beneficis i els possibles riscos d’aquesta tecnologia.

Marsol ha constatat l’interès creixent per la implantació de la IA a Andorra i ha posat èmfasi en els passos endavant que el Govern ha realitzat en aquest àmbit. En primer lloc, ha recordat l’aprovació del codi ètic sobre Intel·ligència Artificial, signat el maig del 2024, el qual estableix un marc per al desenvolupament i l’aplicació d’aquesta tecnologia a nivell nacional, amb l’objectiu de garantir que es respectin els drets humans i els principis ètics.

Per altra banda, la ministra també ha posat en relleu la signatura al setembre del primer tractat internacional sobre IA i drets humans, impulsat pel Consell d’Europa. Cal recordar que aquest tractat reforça el compromís del Principat amb un ús responsable de la IA que prioritzi la protecció de les persones i dels seus drets fonamentals.

Durant la seva intervenció, Marsol ha aplaudit l’evolució de la IA com a eina de transformació empresarial i motor de competitivitat. No obstant això, també ha assenyalat la necessitat de mantenir una atenció constant als possibles riscos associats, com ara els biaixos en els algoritmes, la seguretat de les dades i l’impacte en l’ocupació, per assegurar un desenvolupament sostenible i equilibrat.

Ponències i reflexions sobre l’impacte empresarial

La jornada ha començat amb la conferència inaugural ‘Intel·ligència Artificial: Clau per al Creixement Empresarial’, a càrrec de Xavier Mitjana, especialista en IA, qui ha posat en relleu com aquesta tecnologia pot transformar empreses de qualsevol mida. En declaracions a RTVA, Mitjana ha destacat que “les petites empreses són les més beneficiades, ja que poden aprofitar eines accessibles per competir amb grans corporacions”.

A continuació, s’han realitzat diverses ponències pràctiques centrades en àrees clau del sector empresarial, a càrec d’experts com Vladimir Fernández, Kim Capel i Mar Traver. Més tard, han tingut lloc la taula rodona titulada ‘L’impacte cultural de la IA: cap a un nou model de treball”, moderada per Ignasi Martín, d’ACTINN, i amb la participació d’Elisa Fité, Vladimir Fernández, Saül Larrayad i David Vicente. Mentre que Larrayad ha destacat que les empreses que adopten la IA no només milloren l’eficiència, sinó que també s’adapten amb més rapidesa als canvis del mercat. Fité ha subratllat que la IA pot ser una eina essencial per fomentar la conciliació laboral.