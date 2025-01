Acord amb Microsoft per modernitzar les institucions i fer un entorn digital més segur

Comptar amb l’ajuda d’un soci estratègic “amb tant de coneixement i experiència” sobre els diferents ecosistemes digitals i empresarials que existeixen al sector tecnològic com el gegant de Microsoft és tota una fita a celebrar, com bé ha recordat avui el mateix secretari d’Estat de Transformació Digital, Marc Rossell. Més sabent si aquest conveni es materialitza pels pròxims cinc anys, i que permetrà al Govern continuar “agilitzant, potenciant i dotant de noves eines” la transformació digital que busca per al país i per a les seves administracions públiques.

D’aquesta forma ho ha recordat el director general d’Andorra Digital, David Vicente, present aquest migdia a la roda de premsa de presentació del programa renovat de transformació digital d’Andorra tingut lloc a l’edifici Administratiu de Govern i en la qual també hi ha acudit el responsable de negoci en l’àmbit empresarial de la multinacional tecnològica, David Hernández, qui ha assenyalat que aquest conveni “va més enllà de la col·laboració perquè han vist a Andorra una oportunitat única”.

“Aquest programa el vam presentar fa ara un any, que versa quatre eixos principals de transformació que recauen sobre les administracions públiques, les empreses, les infraestructures tecnològiques i la ciutadania i els seus drets digitals; no obstant això, avui l’actualitzem amb una entesa històrica i ambiciosa amb Microsoft que ens facilitarà així la modernització de les nostres institucions, així com derivant en una millora substancial de la nostra ciberseguretat”, ha exclamat Rossell amb convenciment. Entrant en detall, ha fet saber que l’acord també impulsarà a escala global l’economia del Principat en dotar-nos de més eines i recursos per donar suport a la digitalització i l’emprenedoria, “aspecte que també beneficiarà el teixit empresarial del país”, com ha afegit el director d’Andorra Digital.

El dirigent de Microsoft s’ha mostrat molt satisfet amb l’entesa i ha volgut agrair al secretari d’Estat l’ocasió per refermar aquest apropament. “Volem marcar aquí un abans i un després; de manera que en els pròxims cinc anys desenvoluparem de manera conjunta noves iniciatives que aportin valor afegit al procés de digitalització i amb una millora integral de la ciberseguretat“, ha expressat, concretant que “situaran a Andorra com un referent en l’àmbit tecnològic per construir així un entorn digital més segur i inclusiu“.

Finalment, Vicente ha explicat, acompanyat d’una presentació gràfica, en què consistiran aquestes millores. “La modernització de les administracions passa, d’una banda, per una major personalització dels serveis a la ciutadania, així com de trobar solucions tecnològiques innovadores i també per un enfortiment de la ciber-resiliència i una optimització de processos en l’àmbit governamental”, ha precisat. Els altres dos vessants passen, d’un costat, perquè els treballadors públics s’acostumin a prendre decisions amb dades i, per tant, fent ús de la intel·ligència artificial per desenvolupar la seva feina, i de l’altre, perquè aquestes solucions tecnològiques augmentin la productivitat laboral.