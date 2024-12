Accionar polítiques públiques que potencïin el teixit productiu, reclam prioritari de la Cambra

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha presentat avui les conclusions dels resultats de l’enquesta de clima empresarial corresponent al primer semestre del 2024, en la 55a edició, i també les expectatives dels empresaris de cara als mesos següents. Durant aquest termini, l’economia a Andorra ha continuat donant mostres de fortalesa i ha aconseguit mantenir un creixement sòlid, malgrat el context macroeconòmic advers. Segons posa en coneixement el Departament d’Estadística, el PIB real andorrà ha augmentat un 1,7% interanual durant el segon trimestre del 2024; una dada semblant a la mitjana del període 2018-2019 (+1,8%) i se situa així per sobre del ritme de creixement de la zona euro.

Quant a sectors, la construcció ha continuat liderant el creixement durant la primera meitat de l’any 2024, tot i l’ajust significatiu del mercat immobiliari i l’augment dels costos financers. Els serveis, d’igual forma, han continuat amb un impuls notable i han contribuït de forma destacada a l’estímul de l’activitat econòmica. Dins el sector terciari, sobresurt el dinamisme de les activitats financeres, professionals, tecnològiques i tècniques, com també les relacionades amb l’educació i la sanitat. Altrament, els serveis vinculats a l’hoteleria i al turisme han continuat experimentant una demanda molt elevada, encara que, com era d’esperar, el ritme s’ha moderat en comparació amb els forts augments del 2023.

D’altra banda, el comerç al detall ha continuat mostrant un ritme d’avanç més aviat discret, pròxim a l’estancament. Finalment, la recuperació de la indústria s’ha mantingut dèbil i més lenta que la del conjunt de l’economia. De manera que, malgrat les bones xifres, la Cambra apunta que per consolidar i incrementar el creixement potencial de l’economia, “és fonamental impulsar polítiques públiques que fomentin un teixit productiu més competitiu i resilient”.

Per aconseguir-ho, fan saber, “cal centrar els esforços en àmbits en què hi ha més marge de millora”, com ara la transformació digital, la inversió en recerca i innovació, i el desenvolupament de competències dels treballadors. A banda d’això, “és imprescindible simplificar les traves burocràtiques, fomentar l’emprenedoria i ajustar l’oferta educativa a les necessitats canviants del mercat laboral”.

Transcurs i balanç de l’economia

D’un altre costat, les perspectives per al conjunt de l’any 2024 apunten a la continuïtat del comportament expansiu de l’economia andorrana, amb un ritme de creixement que es podria situar per sobre de l’esperat a principis d’any (+1,8%). Sobre això, i entre els aspectes que fan preveure aquesta evolució positiva de l’economia, hi ha el manteniment de la fortalesa del mercat de treball, la moderació gradual de la inflació i les condicions més favorables de finançament, les quals afavoriran un millor comportament del consum i de la inversió.

Un altre element important de suport és l’evolució de les economies veïnes, i en particular d’Espanya, que serà l’economia avançada que més creixi aquest any, segons estimacions de l’FMI (+2,9%). Per contra, els principals riscos a la baixa sobre l’activitat són l’elevada incertesa geopolítica, la persistència d’una inflació subjacent elevada que alenteixi la baixada de tipus d’interès i la feblesa de l’entorn global i europeu. Segons exposen les enquestes de clima empresarial de la Cambra, les expectatives es mantenen optimistes, amb una evolució de la marxa dels negocis que tendirà a millorar de manera generalitzada. Per sectors, es preveu que la construcció i els serveis continuïn sent els protagonistes.

Evolució segons sectors

La indústria ha experimentat una millora gradual de l’activitat, però la seva evolució es manté “feble i menys favorable que la de la resta de grans sectors econòmics”. Les empreses han continuat fent una valoració favorable de la marxa dels negocis, si bé el nivell d’optimisme s’ha situat bastant per sota de la mitjana en els darrers dos anys. En concret, el 43% ha considerat que la situació dels negocis ha estat bona, davant d’un 15% que l’ha valorat negativament. Per consegüent, el saldo que indica la diferència de respostes positives i negatives s’ha situat en +28 punts, un valor netament inferior al registrat un any enrere (+44 punts).

En paral·lel, per setè semestre consecutiu, s’ha produït un creixement interanual dels volums de producció, però aquest increment ha estat molt contingut, en línia amb els registres de l’any 2023. El principal obstacle que limita l’activitat industrial continua sent l’encariment dels subministraments i materials, amb el 73% d’empreses que l’han assenyalat, així com la manca de mà d’obra qualificada.

Per la seva banda, la construcció registra novament els resultats més positius. El dinamisme de l’activitat se sustenta principalment en l’edificació residencial, gràcies a la inèrcia positiva del mercat de treball, a l’augment de la població i al vigor de la demanda estrangera. A més, val a dir que les iniciatives d’obra pública destinades a incrementar l’oferta d’habitatge assequible també aporten un impuls significatiu a l’activitat.

D’altra banda, els serveis són el sector que més està contribuint a l’expansió de l’activitat econòmica a Andorra. Ara bé, des de l’any 2023 el ritme de creixement s’ha desaccelerat de manera notable, en gran part a causa del dinamisme dels serveis vinculats al turisme que ha anat perdent intensitat, lògicament, a mesura que les xifres es normalitzaven després de la forta recuperació postpandèmica.

El comerç minorista, tot i que ha tingut el suport del bon comportament del mercat de treball, la contenció de la inflació i el dinamisme del turisme, no ha aconseguit consolidar una reactivació clara de l’activitat el primer semestre del 2024. Els comerciants mostren un optimisme molt moderat en relació amb l’evolució dels seus negocis i en conjunt indiquen una certa estabilització de la situació comercial el primer semestre del 2024.

Finalment, es destaca que el sector turístic continua registrant nivells d’activitat històricament elevats. Així, durant la primera meitat de l’any 2024 els indicadors de demanda turística han continuat marcant xifres rècord; ara bé, com era previsible, dins una tendència a la moderació dels ritmes de creixement cap a valors més sostenibles. Les opinions empresarials confirmen que la marxa dels negocis en els serveis d’allotjament turístic ha estat bastant satisfactòria, tot i que mostren una visió menys optimista que l’apuntada els dos anys anteriors.