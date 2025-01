Segons ‘Chainalysis’, al Principat es mouen en actius digitals gairebé dos milions de dòlars

Encara suposa “una franja petita de població” la que porta a terme transaccions importants com la compra d’un immoble o altres grans imports amb la utilització de criptomonedes (sent els bitcoins les més emprades), tot i que aquest percentatge existeix. És per això que MoraBanc ha explicat avui en què consistirà el primer curs de certificació per als agents immobiliaris per a la gestió de vendes amb aquest tipus de moneda electrònica, s’ha fet saber que al banc citat “hi ha hagut clients que han intentat pagar un habitatge amb monedes de bitcoin i no sabien com fer-ho”, segons ha relatat Carlos Salinas, cap d’actius digitals i tecnofinances de MoraBanc.

Així, el responsable ha detallat a la premsa que serà “una jornada completa, on es tractarà una varietat de temes com la visió de futur i trajectòria d’aquest model de compravenda, com el fan servir els països veïns com ara Espanya, a on està el seu ús molt normalitzat, i també un darrer mòdul d’intel·ligència artificial per a veure com aquesta és capaç de dinamitzar els processos en aquesta operació“, ha explicat Salinas. A part de donar les directrius d’aquest nou curs, en el que també ha especificat que s’han inscrit 39 interessats del món immobiliari sent alguns membres del col·legi, ha concretat que MoraBanc “és el primer banc al país que dona la possibilitat als seus clients d’oferir i emprar actius digitals” i que per aquesta raó, havien de satisfer una demanda d’informació que cada vegada “es presta més al Principat”.

Per la seva part, el Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA) ha vist “important i necessària” aquesta formació, de manera que el curs brindarà, en clau pràctica i senzilla, una primera línia d’actuació sobre com fer servir i entendre el mercat de criptomonedes, el qual es troba cada cop més estès al món. Així, el president de l’AGIA, Gerard Casellas, juntament amb Francesc Pont, membre de la Junta Directiva de l’entitat, han esclarit als periodistes que “Andorra ja compta amb totes les eines per a operar amb la moneda virtual” i que un dels seus principals avantatges és la “rapidesa amb la qual un venedor podrà transaccionar, però que per això, cal tenir clares totes les seves bases”, han desprès. També han recalcat que és important respectar el marc regulatori que aquest imposa com en el cas de blanqueig de capitals.