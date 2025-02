Sant Julià de Lòria es prepara per a un Carnaval ple de festa i color a partir del 21 de febrer

Sant Julià de Lòria ja escalfa motors per a la celebració del Carnaval, que enguany tindrà lloc a partir del 21 de febrer i oferirà una programació plena d’activitats per a tots els públics. Les inscripcions per participar en les tradicionals comparses de Ninots, Dimonis, Bruixots, Porrers i Marratxins, així com en el concurs de carrosses i comparses de la Gran Rua, ja estan obertes. Per a més informació i inscripcions, es pot contactar al telèfon 744044 o bé a cultura@comusantjulia.ad.

La festivitat s’iniciarà el divendres 21 de febrer amb la cercavila de Carnestoltes, protagonitzada pels alumnes de l’Escola Francesa, l’Escola Andorrana i l’escola bressol Laurèdia Xics. La desfilada estarà acompanyada per la Batucada Insects i el grup Bloco Sambara BCN i recorrerà diversos carrers fins a arribar a la plaça de la Germandat, on finalitzarà el recorregut.

Dissabte 1 de març tindrà lloc l’espectacle de titelles itinerant “El Meu Amic Brutus” i un berenar popular, que serviran de preàmbul al tradicional pregó d’obertura i penjada del Carnestoltes a la plaça de la Germandat. L’acte estarà amenitzat pels Bruixots i les Senyores i Senyors Lauredians.

El diumenge de Carnaval, 2 de març, la Gran Rua de Carnaval recorrerà els carrers del centre de la parròquia amb la desfilada de la Bruixa Tecla i les comparses de Bruixots, Dimonis, Ninotaires, Marratxins i Porrers. Durant la rua, se celebrarà el concurs de carrosses i comparses i la jornada clourà amb el Ball de Disfresses a càrrec del grup Caipirinhas Rumberus. Com a novetat, els nens i nenes de la Coral dels Petits Cantaires Lauredians es disfressaran de Ninotaires, acompanyats per altres infants i adults que vulguin sumar-se a aquesta tradició. També es realitzarà el taller “Posem llum al Carnaval”, organitzat per l’Escola d’Art, on els assistents podran maquillar-se amb pintura fluorescent o afegir detalls a la seva disfressa en un espai especialment habilitat. La jornada es tancarà amb una botifarrada popular a la plaça de la Germandat.

El dilluns 3 de març, l’últim dia del Carnaval, estarà dedicat a les famílies amb un taller de Maquillatge de Fantasia, organitzat per l’Escola d’Art, i un espectacle d’animació infantil a càrrec de la companyia Pentina el Gat. Seguint la tradició, el Carnaval es clourà amb la despenjada, el judici i la cremada del Carnestoltes a la plaça de la Germandat, amb la participació dels Bruixots i les Senyores i Senyors Lauredians.

En cas de mal temps, totes les activitats es traslladaran al vestíbul del Centre Cultural Lauredià, i el Ball de Disfresses tindrà lloc a la pista poliesportiva de LAUesport.