63 anys després de la fundació de la coral Rocafort

Les caramelles mantenen viva la tradició a Sant Julià de Lòria amb el relleu generacional assegurat

Més d’una trentena d’infants i joves participen en una cantada que reafirma el compromís de la parròquia laurediana amb la cultura popular

Les caramelles han tornat a ser protagonistes aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria, en una celebració que reafirma la vitalitat de la tradició més de 63 anys després de la fundació de la coral Rocafort. Infants i joves asseguren el relleu generacional, mantenint viva una manifestació cultural arrelada a la parròquia.

“A través de la coral es fa possible les caramelles. Els cantaires que assagen setmana rere setmana permeten que la tradició perduri”, ha destacat la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny. Enguany, més d’una vintena de cantaires i una quinzena de joves han participat en el recorregut, el qual ha començat davant de l’antiga casa comuna i s’ha previst que finalitzi a la plaça de la Germandat.

La tradició de les caramelles, a Sant Julià, té la particularitat de celebrar-se una setmana després de Pasqua, consolidant-se com un tret distintiu dins la societat laurediana. Segons Areny, el relleu generacional està “assegurat”, en part gràcies al fort arrelament de les activitats populars a la parròquia. Tot i un moment de davallada en la participació infantil, actualment el nombre de petits cantaires supera la vintena.

Un moment de les caramelles de la coral Rocafort. | ANA/E.M.

La presidenta de la coral Rocafort, María Luisa Moleirinho, ha expressat l’orgull de formar part d’una entitat que lluita per preservar les tradicions. “És una tradició de fa molts anys. La volem mantenir i ens fa molta il·lusió continuar-la”, ha afirmat Moleirinho, qui ha volgut reconèixer la seva trajectòria de dedicació als actes culturals de la parròquia. En aquesta línia, la directora de la coral, Brigit Garcia, ha aprofitat l’ocasió per recordar la figura de l’antic president Daniel Areny i ha agraït l’esforç de totes les persones que fan possible la continuïtat de la coral: “Anem tots a l’una”, ha remarcat.

Enguany, les cançons escollides per a la cantada han estat l’havanera ‘Mariner de terra endins’ i la sardana ‘Les valls d’Andorra’. Els assajos, que van començar al desembre, han permès preparar una actuació que, segons han coincidit, “sempre fa goig” veure aplegar-se a la parròquia.

Areny ha insistit en la importància de mantenir viva la cultura popular i les entitats culturals, destacant que són elles “les que ens marquen aquesta diferència”. En aquest sentit, ha afegit que Sant Julià de Lòria és “imminent, culturalment parlant” i que des del Comú es continuarà donant suport a aquestes iniciatives.

Per als participants, com ha subratllat Moleirinho, la coral és més que un lloc d’assaig: “Ens agrada cantar i per nosaltres és com estar en família”. Les caramelles han esdevingut així un dia festiu no només per a la coral Rocafort, sinó per a tota la societat laurediana, que continua vivint aquesta tradició amb entusiasme.