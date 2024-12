La pedra seca d’Andorra entra al patrimoni immaterial de la UNESCO

La tècnica de pedra seca d’Andorra ha estat inclosa a la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO durant el 19è Comitè Intergovernamental del Patrimoni Cultural Immaterial, celebrat al Paraguai. Amb aquesta inclusió, el Principat s’ha sumat aquest dijous a l’ampliació de la candidatura ‘L’art de la construcció en pedra seca: tècniques i coneixements’.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que aquesta és “la quarta candidatura reconeguda per la UNESCO per part d’Andorra”. En el seu discurs, ha volgut agrair “la implicació de totes aquelles persones que treballeu en la recuperació d’aquesta tècnica ancestral” i el suport dels comuns i iniciatives com Cal Pal, els quals han contribuït a la conservació i difusió del patrimoni. Bonell ha subratllat que aquest reconeixement posa en valor un element essencial del paisatge cultural andorrà i reforça el compromís amb la seva preservació.

Pel que fa als pròxims objectius, la ministra ha explicat que el Ministeri centra ara els seus esforços en “la candidatura transnacional a patrimoni mundial ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat’, treballada conjuntament amb Espanya i França”.

Un nou impuls a la pedra seca

La inscripció de la pedra seca, presentada inicialment el 2020, incloïa vuit països europeus, però ara s’ha ampliat a Andorra, Àustria, Bèlgica, Irlanda i Luxemburg. Una delegació andorrana, encapçalada per Isabel de la Parte, directora del Departament de Patrimoni Cultural, i Marc Medeiros, tècnic del mateix departament, s’ha desplaçat a Asunción per assistir a l’acte de declaració.

Aquest reconeixement se suma a les anteriors inscripcions del Principat a la Llista de patrimoni immaterial de la UNESCO, les quals inclouen les Festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus, les Festes de l’os dels Pirineus i la Transhumància. En aquesta línia, el Departament de Patrimoni Cultural i Cal Pal continuen treballant per difondre la pedra seca a través del programa Primera Pedra i altres iniciatives com els cursos d’artesans en pedra seca i la Setmana de la Pedra Seca.