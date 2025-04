Implementació de la corporació comunal

Escaldes recupera Sant Miquel d’Engolasters com a festiu parroquial amb un programa ple d’activitats

La jornada inclourà caminades, visites guiades, contacontes, activitats esportives i la tradicional missa amb benedicció de la campana

El Comú d’Escaldes-Engordany i la Unió Pro Turisme han organitzat un ventall d’activitats per celebrar Sant Miquel d’Engolasters, en una jornada que es viurà novament com a festiu parroquial. La iniciativa respon a la consulta popular celebrada el novembre passat, en què la ciutadania resident a la parròquia major de 16 anys va decidir establir el 8 de maig com a dia festiu. El Comú ha volgut implementar aquesta resolució, complint així el compromís adquirit i reforçant la participació ciutadana en els afers parroquials.

Els actes començaran la vigília de Sant Miquel, el 7 de maig a la nit, amb una observació d’estels a càrrec de Jordi Colell a l’antic camp de tir d’Engolasters (21.00 hores). L’activitat permetrà als participants descobrir els secrets de l’univers en una experiència única. Tot seguit, al mateix espai (21.30 hores), tindrà lloc una sessió de contacontes a l’entorn del foc, amb marshmallows per a les famílies i narracions de llegendes a càrrec d’Albert Villaró i Quim Valera. Cada activitat tindrà un aforament limitat a 35 persones, amb inscripció prèvia obligatòria a través de la pàgina web del Comú.

L’endemà, 8 de maig, la jornada s’obrirà amb la tradicional caminada fins a l’església de Sant Miquel d’Engolasters, amb sortida des de la plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany a les 10.00 hores. En paral·lel, es realitzaran visites guiades al Camí Hidroelèctric d’Engolasters, amb dos passis a les 10.00 i 11.00 hores des de la Casa dels Guardes, per descobrir el patrimoni natural, cultural i industrial associat a les instal·lacions de FEDA. Les visites tindran un límit de 25 persones per grup.

La Font de la Closa serà també punt de sortida per altres activitats: a les 10.00 hores s’iniciarà un circuit d’orientació i a les 10.30 hores començarà una sortida per descobrir les plantes medicinals i els seus usos tradicionals. Per facilitar la mobilitat, s’habilitaran autocars que cobriran el trajecte entre la plaça Santa Anna i el Pla de Sant Miquel d’Engolasters de les 09.30 a les 17.00 hores, així com el servei habitual del Pingo.

La programació continuarà al migdia amb una ballada de sardanes al Pla de Sant Miquel (12.00 hores), seguida per l’ofrena floral a Sant Miquel a càrrec de l’Associació de la Gent Gran i el Pubillatge (12.50 hores). A les 13.00 hores tindrà lloc la missa i benedicció, i tot seguit es beneirà l’antiga campana de Sant Miquel d’Engolasters, que enguany es tornarà a penjar al campanar de la capella. A les 13.30 hores es podrà gaudir del ball tradicional de l’Esbart Santa Anna, i la jornada conclourà amb una fideuà popular i el repartiment de coca a l’antic camp de tir d’Engolasters (14.00 hores).

Les activitats esportives també tindran protagonisme. El mateix 8 de maig, a les 18.00 hores, la seu social del GEVA acollirà un torneig d’escacs, amb inscripcions disponibles a través del web www.escacsandorra.com. Dissabte, 10 de maig, es celebrarà un concurs de petanca a les pistes del Prat Gran, amb inici a les 09.00 hores i inscripcions obertes al mateix lloc del torneig.