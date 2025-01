Erik Truffaz, la Jo Dansa i Ex Nihilo posaran el colofó d’or a la Temporada cultural francesa 2024-25

L’edició 2024-25 de la temporada cultural francesa (Saison Culturelle de la France en Andorre) reprendrà l’activitat durant el mes de gener amb els 20 esdeveniments programats i repartits fins al juliol. Un calendari que, enguany, tindrà més presència en els festivals de jazz del país com el Jambo Street o el Festival Internacional de Jazz d’Escaldes-Engordany i que no clourà en aquest darrer esdeveniment. Els plats forts s’han guardat per a les darreres dates amb la presència del reconegut trompetista Erik Truffaz i un espectacle de dansa anomenat ‘Des Sentiers’, que anirà a càrrec de l’Ex Nihilo, la companyia de dansa contemporània de Marsella amb la col·laboració de la Jo Dansa. Com ja és habitual, també s’han programat espectacles per a totes les edats de música, teatre, conferències literàries o cinema. “Un dels objectius de la cultura és fer reflexionar i si des de l’Ambaixada es pot permetre a contribuir a la reflexió genera, seré molt feliç”, ha mencionat l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet.

“Mirem de tenir una programació escèptica, però és cert que aquesta és fruit de l’atzar”, ha remarcat Tribolet. La Temporada cultural es caracteritza per oferir una sèrie d’espectacles que van des d’artistes consagrats fins a les noves revelacions en qualsevol àmbit. “Hem de poder parlar a totes les generacions. L’objectiu és que tothom pugui trobar alguna activitat interessant en aquesta programació”, ha concretat, assenyalant que ha d’anar més enllà de la llengua i que ha de ser un treball col·lectiu poder assolir-ho.

Un dels grans reclams de l’any, com ja s’ha mencionat anteriorment, és Truffaz, qui farà un concert amb la seva característica trompeta electro-jazz el 3 de juliol al Festival de Jazz d’Escaldes. Però també hi ha altres propostes “molt interessants” com el concert de la sensació del blues i l’opera Anaïs Rosso (13 de juny, Jambo Street Music); la presentació literària de l’èxit ‘Cabane’ d’Abel Quentin (22 de maig), o l’exposició fotogràfica de Pascal Maitre anomenada ‘Le charbon de bois: l’or noir des pauvres’. “Vaig estar a ‘Visa pour l’Image’ el 2023 i aquesta exposició em va tocar. Jo ignorava que, avui en dia, a Somalia es talen arbres per fer carbó vegetal”, ha declarat, reafirmant que es pot gaudir de la cultura amb un impacte. Aquesta estarà disponible del juny al setembre al Museu de l’Electricitat MW de FEDA.

En relació amb el Jambo Street i el Festival de Jazz, s’han duplicat els concerts, on s’ha decidit apostar per dos artistes consolidats (Truffaz i Rosso) i dos artistes emergents (Hugo Afettouche & Tetralyre i Kolinga). Cal destacar que, enguany, la programació no acabarà amb el Festival de Jazz, sinó que la col·laboració entre la Jo Dansa i l’Ex Nihilo a Ordino (12 de juliol) en un espectacle de dansa que invita al moviment físic serà la cloenda d’una temporada adreçada als francesos i tots els habitants d’Andorra.

Una programació diferent

L’edició actual, que va començar el passat 13 de setembre amb la representació de l’espectacle de titelles ‘Trois’ al Festac de Sant Julià de Lòria, no ha fet més que començar. La programació tornarà a activar-se el 22 de gener amb un col·loqui del professor emèrit de dret públic a la Universitat de París, Dominique Rousseau. ‘La Nuit des idées’ és una conferència on es reflexionarà sobre el qüestionament de l’estat de dret en una crisi de democràcies i l’auge del populisme.

El següent espectacle no serà fins al 8 de març, on l’artista associada a l’escena nacional de Foix i de l’Arieja, Astrid Cathala, recitarà diferents textos escrits per dones com Charlotte Delbo o Simone Veil en el Dia mundial de la dona. El 25 de març a la llibreria Moby Dick aterrarà l’escriptora Maria Larrea per oferir un col·loqui sobre el seu llibre ‘Les gens de Bilbao naissent où ils veulent’, mentre que el 28 de març, aprofitant el dia mundial de la bicicleta i coincidint amb el festival itinerant ‘Tous en Selle’, es projectaran al Bici Lab d’Andorra la Vella set pel·lícules relacionades amb la bicicleta. Passant al mes d’abril, i coincidint amb el Sax Fest, la jove promesa Hugo Afettouche & Tetralyre presentaran el seu primer EP al país, el qual ha estat molt aclamat per la crítica (29 d’abril).

El mes de maig portarà el teatre de Romain Gary amb ‘La promesse de l’Aube’ (6 de maig) i el col·loqui de Quentin. Finalment, al juny, al marge de la programació del Jambo, està programat un espectacle de titelles anomenat ‘Les Trois Brigands’ (7 de juny) i el concert d’Akagera (28 de juny), informa l’ANA.