Andorra i Mònaco signen un acord de col·laboració per enfortir les relacions parlamentàries

El síndic general d’Andorra, Carles Ensenyat, i el president del Conseil National de Mònaco, Thomas Brezzo, han firmat aquest dilluns al matí a la Casa de la Vall un acord de col·laboració entre els respectius parlaments per potenciar les relacions polítiques i tècniques entre les dues institucions. L’entesa estableix el compromís de fomentar la col·laboració a través d’intercanvis d’experiències, la comunicació directa i la promoció de projectes conjunts d’interès comú.

L’acord es divideix en dues àrees principals. En l’àmbit polític i institucional, es preveu la creació d’una comissió interparlamentària d’Afers Bilaterals Andorra-Mònaco, integrada per consellers de les dues cambres i que es reunirà com a mínim un cop cada dos anys. Paral·lelament, en l’àmbit tècnic i administratiu, es promouran programes de formació conjunta per al personal dels parlaments, intercanvis d’informació i bones pràctiques, així com cooperació tècnica i jurídica entre els equips de treball.

La signatura s’ha produït en el marc de la visita oficial de Thomas Brezzo al Principat, que es va iniciar diumenge i finalitzarà dimarts. Durant la seva estada, Brezzo ha mantingut reunions de treball amb els síndics generals i ha visitat espais emblemàtics com la Casa de la Vall, la nova seu del Consell General i monuments nacionals com Sant Joan de Caselles.

Aquest dilluns a la tarda, la visita oficial inclou una reunió amb la comissió legislativa de Política Exterior del Consell General, que de facto esdevindrà la primera trobada de la nova comissió interparlamentària. A la reunió també hi serà present Fabrice Notari, president de la comissió de Relacions Exteriors del parlament monegasc. Aquest acord reforça els llaços entre els dos petits estats, amb l’objectiu de compartir experiències i millorar la col·laboració en temes parlamentaris i institucionals.