Un accident deixa a una dona ferida i a un home detingut per donar positiu en el control d’alcoholèmia

Un accident entre dos turismes ha tingut lloc aquesta tarda a la cruïlla entre el carrer Ciutat de Valls i Mestre Xavier Plana, a Andorra la Vella. La Policia ha rebut l’avís a les 18:01 hores. En la col·lisió ha resultat ferida la conductora d’un dels vehicles, una resident de 35 anys, la qual ha necessitat atenció mèdica.
L’altre conductor implicat, un resident de 57 anys, ha estat detingut després de donar positiu en la prova d’alcoholèmia amb una taxa d’1,08 g/l, més del doble del límit permès.