La consolidació no frena la lluita pels lloguers assequibles

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra ha volgut aclarir que la seva consolidació com a sindicat no implica cap canvi de rumb ni una renúncia a la defensa dels lloguers assequibles. Davant els rumors generats, el col·lectiu assegura que el reforç de l’estructura, amb l’organització en seccions sindicals per territoris, respon únicament a la voluntat de donar continuïtat i més eficàcia a la feina feta fins ara, apropant-se a les problemàtiques concretes i reforçant la pressió col·lectiva.
Des del sindicat insisteixen que l’exigència de preus de lloguer assequibles s’ha de mantenir amb fermesa, ja que consideren que, a dia d’avui, no s’han aportat solucions estructurals suficients a la crisi de l’habitatge. Malgrat els anuncis i els debats oberts, la realitat per a moltes famílies continua sent la dificultat creixent per accedir o mantenir un habitatge digne, fet que obliga a no rebaixar les demandes.
En aquest context, el SHA defensa que els canvis organitzatius no suposen una moderació del discurs, sinó una adaptació per guanyar capacitat d’incidència, visibilitat i negociació. L’objectiu, afirmen, és mantenir la mobilització i la interlocució amb les institucions mentre no arribin mesures efectives que garanteixin, de manera real, uns preus d’habitatge assumibles per a la majoria de la població.