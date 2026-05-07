El preu mitjà del metre quadrat dels pisos venuts durant el primer trimestre del 2026 s’enfila fins als 4.415,9 euros

En el primer trimestre de l’any es constata un decrement del 3,7% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte del primer trimestre de l’any anterior, així com un augment del 18,5% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos. Pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels pisos, ha incrementat un 3% respecte al primer trimestre de l’any anterior, passant dels 4.289 als 4.415,9 euros.
Respecte al nombre de béns immobles transmesos, segons publica el departament d’Estadística, ha disminuït un 12,9% respecte del primer trimestre de l’any 2025, on totes les agrupacions de béns immobles han experimentat un decrement. Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos té un augment del 20,4%.
Segons el tipus de comprador, tant les persones físiques com les persones jurídiques mostren un decrement de les adquisicions. Les persones físiques redueixen les seves compres en un 7,5%, i continuen sent el col·lectiu majoritari. D’aquestes operacions, el 73,2% corresponen a residents, mentre que el 26,8% restant són realitzades per no residents.
Pel que fa a les persones jurídiques, les adquisicions disminueixen un 29% respecte de l’any anterior. La major part d’aquestes operacions (82,2%) corresponen a societats íntegrament formades per residents, mentre que un 10,3% són societats amb una participació resident superior al 50%. El 7,6% restant correspon a persones jurídiques amb una participació resident inferior al 50%.
En relació amb l’edat del comprador, el grup d’edat més representatiu és el de 30 a 59 anys, que concentra el 65,2% del total de béns immobles adquirits. Per nacionalitat, totes les categories rellevants presenten decrements, destacant especialment les compres realitzades per compradors francesos (17,5% menys).
Segons el sexe del comprador, el nombre de béns immobles adquirits per homes disminueix un 8,4%, mentre que les adquisicions realitzades per dones disminueixen un 3,9% respecte a l’any anterior. Respecte al valor dels béns immobles transmesos, ha disminuït el 12,9% en relació amb el primer trimestre de l’any anterior. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un increment del 9,1%.
Amb referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, ha disminuït un 19% respecte del primer trimestre de l’any anterior. Totes les agrupacions de béns immobles han crescut, excepte el grup de terreny i plaça d’aparcament, que ha disminuït un 33,4%. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un decrement del 23%.