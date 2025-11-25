Casal confirma la detecció de vuit exemplars d’os bru aquest any i confirma que no hi ha hagut cap atac al bestiar

El Govern ha confirmat que, des de principis d’any fins avui, s’han detectat vuit exemplars d’os bru en territori andorrà. Els moviments de l’espècie s’han registrat principalment a les zones frontereres del nord, tot i que enguany també s’ha observat una presència puntual al sud-oest del país. Malgrat aquesta activitat, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha informat que no s’ha produït cap atac d’os al bestiar durant aquesta temporada.
Aquesta actualització s’ha compartit en una reunió mantinguda aquesta tarda entre el ministre Casal i l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA). La trobada ha servit per explicar els resultats de les mostres genètiques analitzades pels diferents laboratoris i detallar la gestió proactiva que du a terme el Departament de Medi Ambient i el Cos de Banders en el seguiment de l’espècie.
Casal ha aprofitat la reunió per agrair la col·laboració continuada entre el Ministeri i l’APRA, que ha permès aprovar el Reglament de compensació per danys causats per espècies en perill d’extinció, inclòs l’os bru. També ha destacat l’ampliació de la cooperació aquest 2025 amb la prova pilot de 90 collars GPS instal·lats en ramats que pasturen en zones on s’ha detectat presència de l’os. Durant l’hivern, s’analitzaran les dades recollides amb l’objectiu de millorar la gestió del risc i reforçar la seguretat tant per als ramaders com per al bestiar.
El ministre ha explicat a l’APRA les principals metodologies que el Govern utilitza per controlar la presència de l’os, tant pel que fa al treball de camp com a la recollida i anàlisi de mostres. Aquest seguiment forma part d’una estratègia més àmplia coordinada amb el Grup pel Seguiment Transfronterer de l’Os Bru al Pirineu (GSTOP), del qual Andorra és membre.
En aquest marc, també s’han compartit les dades globals del conjunt del Pirineu: el 2024 es van identificar 96 ossos a tota la serralada, incloent-hi 13 cadellades i 22 cries noves, segons l’informe anual del GSTOP.