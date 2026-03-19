Llum verda a la reforma laboral per reforçar la representació i facilitar un major diàleg entre sindicats i patronals

El Consell General ha aprovat la modificació del codi de relacions laborals, la qual introdueix canvis per facilitar el diàleg entre sindicats i patronals i reforçar la representació dels treballadors. Entre les principals mesures, es preveu la creació de comitès d’empresa a partir de 30 treballadors, reforça la protecció dels empleats i modifica el sistema d’eleccions per fer-lo més accessible.
Així, el procés electoral podrà ser impulsat també per l’empresari o per un 10% dels treballadors de manera anònima, amb l’objectiu de facilitar la participació i cobrir vacants. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat la reforma assegurant que respon a la necessitat d’actualitzar la legislació vigent i donar compliment a la Carta Social Europea. “És una reforma important que neix entre sindicat i patronal”, ha afirmat, tot destacant que el text s’ha treballat en el marc del Consell Econòmic i Social (CES) amb un “consens ampli”.
“Després de més de sis anys de vigència, només 17 empreses tenen representació dels treballadors” – Conxita Marsol
Marsol ha posat en relleu la manca de representació actual, assenyalant que “després de més de sis anys de vigència, només 17 empreses tenen representació dels treballadors”, majoritàriament públiques o fundacions. En aquest sentit, ha explicat que la reforma vol “afavorir la representació” i adaptar-se a un teixit empresarial format principalment per petites empreses. “Ningú no s’implica en un procés si veu que pot quedar desprotegit”, ha afegit.
Des del grup parlamentari socialdemòcrata, la presidenta Susanna Vela ha celebrat que s’hagi avançat en la millora del diàleg, tot i lamentar el retard en la reforma. Així, ha recordat que ja el 2018 van advertir de les dificultats del model i ha criticat que “han hagut de passar dues legislatures per adonar-se de la necessitat d’aquests representants salarials”. Amb tot, ha valorat positivament que s’hagi trobat “el punt perquè hi hagi aquesta conversa entre patronal i sindicats”.
El nou sistema facilita la creació de comitès i la participació en els processos electorals laborals
Per la seva banda, la vicepresidenta del grup parlamentari Concòrdia, Núria Segués, ha destacat que la reforma suposa un avenç per als treballadors en un context amb poca implantació de processos electorals. “Val la pena dir que facilita l’organització dels treballadors”, ha afirmat, incidint que hi ha sectors que necessiten eines per millorar la cohesió laboral.
Finalment, de Demòcrates, la presidenta suplent del grup parlamentari, Maria Marticella, ha posat en valor el paper del CES en l’elaboració del text. “Són propostes fruit del CES”, ha remarcat, tot subratllant que el consens entre patronal i sindicats ha estat clau per impulsar la reforma.