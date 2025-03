Crisi d'habitatge

Espot assegura que més del 80% dels llogaters estan protegits actualment per la pròrroga forçosa

El mandatari general avança també que a partir de 2027 aquestes pròrrogues no es podran aixecar de manera automàtica

En el marc d’una entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’ de Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que més del 80% dels llogaters d’Andorra estan protegits per la pròrroga forçosa i l’increment del lloguer segons unes mètriques establertes. “Una cosa és enfrontar-se al problema de manera realista i una altra, buscar culpables on no n’hi ha”, ha subratllat, defensant les mesures preses pel Govern per garantir l’accés a l’habitatge, com la creació d’un “mecanisme de salvaguarda” a través de la Llei Òmnibus.

Pel que fa a les opcions de lloguer a les zones de muntanya, com El Tarter o Soldeu, el mandatari general ha considerat que les distàncies respecte a la feina són “una concessió raonable” que altres països ja estan disposats a acceptar, destacant que aquells que no trobin habitatge a les zones més centrals poden optar per aquestes alternatives a només 20 o 25 minuts de desplaçament.

Sobre els pisos de lloguer assequible, Espot ha reconegut que l’Executiu ha aplicat criteris més estrictes per a aquells que vulguin accedir-hi, però ha assegurat que, amb el temps, aquestes mesures s’aniran flexibilitzant per permetre que més persones puguin inscriure’s al registre. S’ha referit també a les pròrrogues forçoses dels contractes de lloguer, qualificant-les com a una mesura d’urgència i de caràcter temporal, reconeixent que aquesta fórmula bloqueja el mercat i desincentiva l’oferta d’habitatge. En aquest sentit, ha avançat que, a partir de 2027, aquestes pròrrogues no podran ser aplicades de manera generalitzada, tot i que no es podran aixecar de manera automàtica.

Finalment, i referint-se a l’economia del país, el mandatari ha admés que el creixement econòmic ha disminuït del 4% al 2%, una caiguda que ha atribuit principalment a les “mesures migratòries” i al marge establert per la llei de creixement sostenible. Tot i això, ha fet èmfasi en què “aturar-ho tot”, com proposa el grup parlamentari de Concòrdia, no és una opció viable.