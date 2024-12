Grandvalira Resorts introdueix una nova aplicació

Grandvalira Resorts ha posat en marxa aquesta temporada una nova aplicació amb funcionalitats pràctiques i innovadores que no s’havien vist fins ara als Pirineus.

Entre les novetats més destacades, l’aplicació permet activar una eSim que ofereix connectivitat mòbil per tot el territori andorrà amb tarifes competidores. Aquesta funcionalitat facilita la connectivitat dels visitants internacionals, evitant els costos addicionals del Roaming i la dependència de wifi públic. Les tarifes inclouen: 2 GB per 7,50 € (15 dies), 5 GB per 12,50 €, 10 GB per 21 € i 20 GB per 35 €, amb una durada de 30 dies en tots els casos excepte el primer.

Les estacions també mantenen el servei de wifi gratuït en tots els sectors, amb millores constants en qualitat i velocitat. Des de la temporada passada, un únic registre permet connectar-se automàticament a les xarxes de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, oferint una navegació sense interrupcions entre sectors o estacions. En el primer mes, prop de 40.000 esquiadors ja han utilitzat aquesta eina per millorar la seva experiència a les pistes.