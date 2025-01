Andorra Telecom, nominada als premis Data Center Awards 2025

Andorra Telecom ha estat nominada als premis Data Center Awards 2025, un reconeixement que celebra les millors pràctiques i innovacions en la gestió de centres de dades. Aquesta nominació arriba gràcies al projecte d’implementació de l’eina DCIM (Data Center Infrastructure Management), desenvolupat en col·laboració amb l’empresa andorrana Solucions.

El projecte d’implementació de l’eina DCIM, han informat, ha permès optimitzar la gestió dels centres de dades de la companyia mitjançant la plataforma Systam DCIM, destacant per la seva capacitat de monitoratge en temps real, gestió energètica eficient i millora de la disponibilitat dels serveis fins a un 99,99%.

“És un honor per a nosaltres rebre aquesta nominació, la qual posa en valor el nostre compromís amb la innovació i l’eficiència en els serveis que oferim als nostres clients i al país”, ha declarat el director tècnic d’Andorra Telecom, Toni Rodríguez.

Per la seva banda, el CEO de l’empresa andorrana Solucions s.a.u., Manel Orobitg, ha manifestat que “poder ser partícip d’un projecte com aquest és un orgull com empresa i com imatge en tecnologia puntera del nostre país, competint amb igualtat de condicions amb altres projectes rellevants a nivell internacional”.

Els premis Data Center Awards es lliuraran a Madrid el pròxim 30 de gener, i reconeixen projectes pioners en el sector tecnològic.