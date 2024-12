Air Nostrum reforça els vols des de Palma els divendres i diumenges durant Nadal

Air Nostrum, l’aerolínia franquiciada d’Iberia per a vols regionals, inclourà per primera vegada Andorra en el seu programa de vols especials de Nadal. Aquesta nova connexió enllaçarà Palma de Mallorca amb l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell, amb vols programats els divendres i diumenges entre el 20 de desembre i el 7 de gener. La ruta representa una oportunitat única per enfortir el turisme entre les Illes Balears i el Principat, especialment durant la temporada alta d’esquí i vacances.

Els bitllets ja es poden adquirir a través de la pàgina web d’Iberia i les agències de viatges, fent d’aquesta connexió una alternativa pràctica i ràpida per als visitants que vulguin aprofitar les opcions d’oci i natura que ofereix Andorra.

A més d’aquesta novetat, Air Nostrum augmentarà l’oferta de vols a les Illes Balears. En comparació amb la temporada nadalenca de l’any passat, es reforçarà la interconnexió amb un 6% més de places disponibles. També es millorarà la ruta entre Eivissa i Alacant, incrementant un 25% les freqüències, gairebé arribant a un vol diari durant el període festiu. Aquest programa de reforç respon a l’alta demanda de mobilitat en unes dates clau per al turisme i els desplaçaments familiars.