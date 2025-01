Una oportunitat per reforçar les polítiques laborals

El conflicte col·lectiu a Coopalsa no és només un assumpte intern d’empresa; és un precedent que podria definir el futur de les relacions laborals a Andorra. La mediació en el marc europeu, utilitzada per primera vegada al país, és una eina útil però insuficient si no va acompanyada d’un compromís real de les institucions per abordar les causes profundes d’aquests conflictes. És imprescindible que el Govern i les autoritats competents prenguin mesures urgents per evitar que situacions com aquesta es converteixin en norma. No es tracta només de regular, sinó d’assegurar que els drets laborals siguin respectats sense necessitat d’arribar a amenaces de vaga indefinida, que acaben afectant directament la ciutadania. Com sempre, són els usuaris, especialment aquells que depenen del transport públic, els qui paguen el preu més alt. Aquest conflicte ha de ser un punt d’inflexió per repensar com s’aborden les problemàtiques laborals al país, prioritzant la protecció dels treballadors i la qualitat dels serveis públics essencials. No actuar ara és exposar Andorra a un futur d’inestabilitat laboral recurrent.