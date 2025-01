Una fita a celebrar, però sense abaixar la guàrdia

La reducció dels casos de mala praxi laboral a només 15 és, sens dubte, una fita remarcable que cal celebrar. Fa uns anys, aquesta xifra era alarmantment alta, arribant a superar els 100 casos en algunes temporades. Aquest canvi posa de manifest la millora de les condicions laborals i l’esforç col·lectiu per protegir els drets dels temporers a Andorra. Tot i això, no podem relaxar-nos. Tal com alerta el president de l’associació Argentinos en Andorra, la dificultat per detectar i denunciar aquests abusos persisteix. El temor a represàlies i la manca de proves clares continuen sent obstacles importants. Si abaixem la guàrdia, podríem retrocedir i veure com pràctiques abusives tornen a proliferar. La solució passa per mantenir i reforçar els controls permanents i aleatoris, tal com apunta Ponce. Només així podrem garantir que la millora sigui sostenible i que cap treballador no es trobi desprotegit davant d’empresaris que s’aprofiten de la vulnerabilitat dels temporers. Celebrar els avenços és necessari, però mantenir l’atenció és imprescindible per consolidar aquest progrés i evitar tornar enrere.