Una epidèmia que ens recorda la importància de la prevenció

L’entrada en fase epidèmica de la grip a Andorra, confirmada pel Ministeri de Salut, no hauria de sorprendre’ns en ple hivern. Aquest increment, que s’emmarca dins el comportament estacional habitual del virus, posa en relleu la importància d’un sistema de salut preparat i d’una ciutadania conscient. Malgrat ser una malaltia coneguda i relativament controlada, la grip continua sent una amenaça per a col·lectius vulnerables, com la gent gran o persones amb malalties cròniques. L’existència d’una vacuna segura i efectiva és clau per reduir-ne l’impacte, però les xifres de vacunació sovint queden per sota del desitjable, fet que evidencia la necessitat de reforçar les campanyes de conscienciació. Aquest episodi també ens recorda les lliçons de la pandèmia de la Covid-19, que va posar al centre de l’agenda pública la importància de la higiene i les mesures de protecció. És hora d’entendre que prevenir la grip no només és una qüestió personal, sinó també una responsabilitat col·lectiva que beneficia tota la societat.